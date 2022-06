“Usó rápido la lapicera que le dio Cristina”: la reacción de la oposición tras el despido de Kulfas

Desde Juntos por el Cambio cargaron contra Alberto Fernández luego de pedirle la renuncia al ministro.

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Matías Kulfas. Desde el kirchnerismo aseguran que el funcionario realizó operaciones en off ante periodistas con el fin de perjudicar a Cristina Kirchner.

La decisión del jefe de Estado se da un día despúes de que la vicepresidenta le dijera: “Yo te dije, la otra vez cuando hice un documento, que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses, la uses con los que tienen que darle cosas al país”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, manifestó: “Usó rápido la lapicera que le dio Cristina. ¡Qué poco presidente!”. Mientras que la diputada nacional, María Eugenia Vidal, agregó: “Dejen de pelear por twitter y pónganse a laburar”.

Cristian Ritondo, el presidente del bloque de diputados del PRO, expresó: “Un día después de que la vicepresidenta le diga que use la birome, el presidente la obedeció echando a un ministro que denuncia corrupción. A ese nivel de decadencia llegó el gobierno“.

Alfredo Cornejo, el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, indicó: “Alberto Fernández echa a Kulfas porque atacó en off a Cristina Kirchner, pero no echa a ninguno de los funcionarios de La Cámpora que lo atacan en on y en off“.

Otras reacciones de la oposición

Denuncias y conspiraciones cruzadas.

El Presente echó a Kulfas porque Cristina lo acusa de hacer trascender que funcionarios de La Cámpora armaron la licitación del gasoducto «Néstor Kirchner» para favorecer a una empresa.

Un gestión que se desmorona como un castillo de naipes. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 4, 2022

