Usuarios de PlayStation eligieron los mejores juegos de 2020

PlayStation publicó los resultados de PlayStation.Blog 2020 Game of the Year, un reconocimiento a los mejores juegos del año en el que los usuarios eligen

Ya casi acaba 2020 y la temporada de premios de videojuegos tuvo su ceremonia más importante el pasado 10 de diciembre vía The Game Awards. Pero eso no significa que otras marcas grandes se sumen a la ola de los mejores títulos que vimos a lo largo del año.

Sin mayor preámbulo, los mejores juegos del año según los usuarios de PlayStation son:

Mejor narrativa: The Last of Us Part II

Mejor uso de DualSense: Astro’s Playroom

Mejores características de accesibilidad: The Last of Us Part II

Mejores gráficos: The Last of Us Part II

Mejor dirección de arte: Ghost of Tsushima

Mejor banda sonora: The Last of Us Part II

Mejor diseño de audio: The Last of Us Part II

Mejor multijugador: Call of Duty: Warzone

Mejor juego de deportes: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Mejor nuevo personaje: Miles Morales (Spider-Man: Miles Morales)

Mejor juego independiente: Fall Guys: Ultimate Knockout

Momento del año: El enfrentamiento final en The Last of Us Part II

Mejor experiencia PS VR: Star Wars: Squadrons

Juego del año PlayStation 4: The Last of Us Part II

Juego del año PlayStation 5: Spider-Man: Miles Morales

Juego más anticipado: El nuevo God of War

Estudio del año: Naughty Dog