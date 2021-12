Vacaciones2022:vence el rulo para comprar pasajes al exterior en cuotas sin interés

Tras la prohibición a las tarjetas de crédito de ofrecer financiamiento de los gastos en el exterior por parte del BCRA, AFIP mantendrá habilitado hasta el próximo viernes 31 de diciembre el canal online para solicitar los créditos para monotributistas a tasa cero y con meses de gracia.

A un mes de la prohibición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tarjetas de crédito de vender pasajes y financiar cualquier otro servicio de turismo en el exterior en cuotas sin interés, y con la temporada de verano 2022 en marcha, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mantendrá habilitado hasta el próximo viernes 31 de diciembre el formulario online para acceder a los créditos a tasa cero y con seis meses de gracia para monotributistas.

«Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios», señaló la Comunicación «A» 7407 publicada el 26 de noviembre por la entidad financiera.

En lo que representó el surgimiento de un nuevo rulo ante el cerrojo oficial, y con la posibilidad de obtener fondos por hasta $ 150.000 según la categoría, los créditos a tasa cero sólo requieren de siete requisitos básicos para su aprobación.

VIAJES AL EXTERIOR EN CUOTAS SIN INTERÉS, ¿CÓMO FUNCIONAN LOS CRÉDITOS A TASA CERO DE AFIP?

Los Créditos a Tasa Cero de AFIP son las líneas de financiación impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que se tramitan a través de la página web del organismo fiscal, y que garantizan el desembolso de hasta $ 150.000 en una tarjeta de crédito, según la categoría.

CÓMO PEDIR LOS CRÉDITOS A TASA CERO DE AFIP PARA PAGAR PASAJES AL EXTERIOR

Los préstamos se tramitan con clave fiscal a través del sitio web de la AFIP, con tiempo límite hasta el próximo 31 de diciembre de 2021.

El monto del fondo al que podrá acceder cada monotributistas dependerá de la categoría de su monotributo previa a la recategorización (la que se encontraba vigente al 30 de junio):

Categoría «A»: hasta $ 90.000

Categoría «B»: hasta $ 120.000

Resto de las categorías: hasta $ 150.000

DÓNDE SE ACREDITA EL CRÉDITO A TASA CERO 2021 DE AFIP PARA MONOTRIBUTISTAS

El Créditos a Tasa Cero se acredita en la tarjeta de crédito de la entidad bancaria que se informe al momento de la solicitud. Quienes no posean una tarjeta de crédito, deben indicar la entidad bancaria con la que operan habitualmente o la que elijan para tramitar su tarjeta. En ambos casos, ya sea que tengan o no tarjeta de crédito, deberán finalizar la gestión del crédito con la entidad bancaria seleccionada. El monto total del crédito será desembolsado y acreditado en una única cuota.

CÓMO SE DEVUELVEN LOS CRÉDITOS A TASA CERO PARA MONOTRIBUTISTAS

Los Créditos a Tasa Cero 2021 comienzan a devolverse a los 6 meses del desembolso. Una vez finalizado dicho plazo de gracia, el crédito se cancelará en 12 cuotas mensuales consecutivas e idénticas.

QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS MONOTRIBUTISTAS QUE ACCEDAN A LOS CRÉDITOS A TASA CERO