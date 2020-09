Vacuna de AstraZeneca y Oxford: un segundo paciente presentó trastornos neurológicos

Según publicó The New York Times, otro paciente voluntario a los testeos de la vacuna contra el Covid-19 se habría convertido en el segundo sospechoso por mielitis transversa, sin explicación alguna.

La carrera para desarrollar una vacuna contra el coronavirus se ha convertido en la prioridad fundamental de muchas instituciones alrededor del mundo. Incluso, los tiempos y estragos generados por la pandemia han acelerado las pruebas médicas en los voluntarios, registrándose varios imprevistos. Así como lo aseguró The New York Times, un segundo paciente sufrió efectos adversos al fármaco experimental que desarrollan la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

A comienzo de septiembre, se había suspendido la última etapa del ensayo luego de que un participante en el Reino Unido informara sobre un caso de mielitis transversa, un síndrome inflamatorio que afecta la médula espinal y que a menudo se desencadena por infecciones virales.

Sin embargo, AstraZeneca publicó datos el 11 de este mes que, según la compañía, mostraban que era “poco probable que los dos casos estuvieran asociados con la vacuna o que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban o no relacionadas con la vacuna”.

El segundo caso aún no ha sido diagnosticado, pero un experto consultado por The New York Times dijo que representaría un “patrón peligroso” y que un tercer caso podría hacer que el ensayo se pause indefinidamente.

Los estudios se reanudaron en Gran Bretaña, Brasil, India y Sudáfrica, pero todavía están en pausa en Estados Unidos. Hasta ahora, unas 18.000 personas en todo el mundo han recibido la vacuna de AstraZeneca. A los expertos les preocupa que la compañía no haya sido más comunicativa sobre dos participantes que se enfermaron gravemente después de recibir su vacuna experimental.