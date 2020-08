¿Vas a cambiar dólares? ¡Atención con los billetes falsos! 10 consejos prácticos para detectarlos

Quienes sobrepasaron el límite de u$s200, apelan a los mercados paralelos pero se exponen a ser timados. Consejos para evitarte un dolor de cabeza.

El dólar es uno de los mecanismos de protección al que apuntan miles de argentinos para salvaguardar el valor de sus ahorros, pero las medidas dispuestas por el Gobierno, el famoso»Cepo», limitan el acceso a la codiciada divisa norteamericana.

Quienes están interesados en adquirir el billete verde mediante bancos o entidades oficiales, solamente pueden acceder a u$s 200 de manera mensual, pero aquellos que aún después de realizar la operación todavía tienen pesos y desean o necesitan comprar más, concurren al paralelo y en muchas oportunidad, van a las llamadas «cuevas».

En julio, el informal o «blue», cerró a un promedio de $136 por unidad, con una brecha cercana al 77% con respecto al oficial. Y los analistas ya anticipan que continuará su derrotero de escaladas durante agosto.

La moraleja es que pese al afán del Gobierno por contener la cotización financiera del tipo de cambio, se terminó generando el efecto contrario: una disparada en el paralelo, basada en aquellos que prefieren pagar algo más para evitar la incertidumbre en el precio. Y aquí es donde se puede correr el riesgo de caer en una estafa.

Las cuevas y los billetes falsos

Uno de cada 100 billetes de dólares es falso.

La manera más contundente de ver este incesante flujo de billetes verdes se manifiesta principalmente en muchas localidades del Gran Buenos Aires -sin importar la fase de la cuarentena que se trate-, donde se observan largas colas frente a locales que bajo la apariencia de ser receptoras de pagos de servicios, no son otra cosa que puntos de venta.

Quienes recurren a ellas suelen hacerlo aconsejados por un conocido que ya operó en ese lugar, pero están expuestos a una serie de riesgos, vinculados con la inseguridad y la posibilidad de ser engañados.

«Por lo general, si bien hay mucho movimiento de personas, la gran mayoría de las operaciones ronda entre u$s200 y u$s500 y es muy raro que alguien venga para cambiar u$s3.000 o más. Por lo general suelen ser comerciantes que tienen que afrontar gastos y no pueden abrir sus negocios», admitió a este medio una fuente allegada a una de estas casas de cambio clandestinas y que pidió que su identidad no sea revelada.

Y aquí es donde entra en cuestión otro factor que no podemos dejar de lado: la presencia de billetes falsos. ¿Cuántas personas conocen las medidas de seguridad que poseen los dólares?

Existen consejos prácticos para detectar los dólares falsos

«Fuera de los Estados Unidos, hay un sistema más sofisticado de falsificación; es por eso que la Reserva Federal tiene un programa de educación de la moneda», explicó Michael Lambert, director de Billetes de la Junta de Gobernadores de la Fed, en una conferencia de prensa organizada para medios argentinos el año pasado. Además, se reveló que uno de cada 100 billetes del país norteamericano en circulación en el mundo es falso.

Para detectar si se está frente a un ejemplar apócrifo, el paso más importante es tener los recursos visuales y táctiles para reconocer un dólar verdadero. Si bien existen aplicaciones para chequear su originalidad («Billetes: detector de seguridad«, para iOS por citar un ejemplo), y diferentes elementos con luz ultravioleta, lo más conveniente es tomarse un rato para tocar cada uno y observarlos al detalle.

En el caso de sentir alguna diferencia al tacto, es útil detenerse un momento para analizar bien en profundidad todos los puntos que pueden ayudar a descartar las dudas o confirmarlas.

iProfesional consultó con expertos de Banco Piano, una de las entidades más representativas de Argentina en el segmento de cambio de monedas, quienes brindaron una serie de consejos para poder identificar un dólar falso y así evitarle dolores de cabeza a los usuarios.

10 consejos para detectar dólares falsos

Existen consejos prácticos para detectar los dólares falsos

1. No subestimar el poder de los ojos

«Nuestros especialistas detectan las diferencias principalmente a la vista y luego complementándolo con el tacto, pero siempre se basan inicialmente en lo que se aprecia visualmente», explicaron desde Banco Piano y subrayaron que las diferencias de los adulterados con respecto a los originales se presentan en mayor medida del lado de la cara.

2. Ser ordenado al contar dólares

Un consejo clave para cuando no se cuenta con elementos para realizar chequeos mayores es realizar «buenas prácticas». Una de ellas, por ejemplo, es poner todos los billetes acomodados de la misma manera (del lado de la cara) al momento de contarlos, para poder compararlos naturalmente con la vista.

3. El billete de dólar al tacto, como complemento

No todos los billetes falsos son fácilmente detectables al tacto. Hay algunos ejemplares que, por su calidad en la elaboración, son casi idénticos a los originales.

«Existen incluso quienes llegan a utilizar papeles de billetes de monedas de otros países, que a través de procesos químicos destiñen y lo reutilizan para imprimir la divisa falsificada», completaron desde Banco Piano. Por eso, es importante a la hora de identificarlos, combinar los sentidos.

4. La figura y el número de serie del billete de dólar

Estos pueden aportar algún indicio para detectar si es real o falsificado. Cada billete de las series nuevas tiene 2 letras que son el prefijo. Cada una de ellas implica un año de emisión puntual, por lo tanto esa información significa que un ejemplar relativamente nuevo no puede tener la letra correspondiente a uno de hace varias décadas.

5. El hilo de seguridad: importante, pero no infalible

Si bien los originales lo tienen y a trasluz se debe ver esta línea plateada vertical que lleva la expresión «USA», acompañada por la denominación del billete, todas las series han sido imitadas, aunque algunas de mejor manera que otras.

«Los nuevos son los que mayores medidas de seguridad tienen, por lo tanto son los más difíciles de falsificar. La evolución tecnológica y una política de mejora continua a través de los años, le han permitido a la Reserva Federal de los Estados Unidos obtener mayores medidas de seguridad», agregaron desde Piano.

6. Concurrir a instituciones oficiales para comprar dólares

El ojo más entrenado no necesita mucho tiempo y una persona con experiencia ve en pocos segundos si tiene al frente -y entre sus manos- un billete verdadero o falso. Pero para quien no está habituado a su manipulación, la posibilidad de que lo tomen por sorpresa es elevada.

«No es fácil detectar buenas imitaciones, es un tema de experiencia y conocimiento adquirido a través de los años. Si estas son buenas, no cualquiera puede detectarlos. Nuestros especialistas han participado de cursos especializados brindados por personal del Servicio Secreto de los Estados Unidos donde uno puede adquirir todo este conocimiento», detallaron desde la entidad.

7. Observar las fibras de color en el papel del billete de dólar

Los verdaderos billetes tienen fibras pequeñas de color rojo o azul. Los falsificadores las imitan imprimiéndolas o dibujándolas sobre el billete.

8. Detectar si tiene pelitos o fibrillas

Los originales poseen ciertos «pelitos» o hebras, la cuales son añadidas en su fabricación mientras el ejemplar está húmedo. A la lupa se podrá observar, en cambio los billetes de imitación los pueden tener pintados simplemente con tinta de color.

9. Cuidado con los billetes de dólar manchados o los «cara chiquita»

Si bien estos son originales, en muchas instituciones oficiales no te los aceptarán si necesitás cambiarlos. La alternativa será concurrir a otros establecimientos, quienes abusarán del valor al que te lo tomarán.

«Algunas cuevas se están aprovechando de esta oportunidad y están cobrando comisiones de hasta 3% para cambiarte los `cara chiquita`. Lo hacen porque hay gente que le agarró la desesperación y trata de sacárselos de encima. Mi consejo es que si tenés de esos billetes trates de entregarlos y si te los quieren dar, tratá de no tomarlos«, explicó Rubén Granados, especialista y director de la web y canal de YouTube Toda la Economía.

«Además los organismos oficiales son muy exigentes para cambiar los dólares viejos por nuevos, si no están en buenas condiciones. Si están escritos, rotos o manchados no los tomes porque no te los van a aceptar después», aconsejó.

10. Consultar el Programa de Educación sobre la Moneda

Finalmente, para cualquiera de todas las series de billetes emitidas por la Reserva Federal, el sitio web del Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos posee un importante número de recursos que incluyen desde videos explicativos, folletos, trípticos e incluso módulos de capacitación, para explicar las medidas de seguridad que deben cumplir.

f:iprofesional