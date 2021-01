Venta de empresas: 18 multinacionales dejaron Argentina en 2020 y aun hay lista de firmas que buscan dueño

Los montos de las transacciones bajaron incluso cuando hubo más operciones realizadas. Cuáles son los sectores con más demanda y qué empresas están buscando cambiar de manosAunque la cantidad de transacciones aumentó un 15% en un año, en términos monetarios los valores disminuyeron un 75%.

Hubo sectores ganadores y perdedores claros, y numerosas reestructuraciones corporativas que dejaron un balance de 53 transacciones de M&A, por un valor de u$s 970 millones.

“De cara a 2021, el escenario es una Argentina que todavía seguirá enfrentando la salida de nuevas multinacionales, que quedarán en manos de compradores locales, más adeptos a la coyuntura local. La tecnología fue un actor clave en 2020 y es probable que lo siga siendo. Argentina mostró que tiene potencial para desarrollar tecnología y es un sector que seguirá con un crecimiento exponencial”, aseguró Juan Tripier, Senior Manager de First Capital Group.

Se han registrado al menos 18 operaciones y/o anuncios en las que un grupo multinacional decide cerrar o vender su operación local en Argentina. “Las operaciones/anuncios se concentran principalmente en los sectores de Aeronáutica, Textil y Retail, sectores que han sido especialmente afectados por la pandemia y por la situación de crisis económica en Argentina”, explico Tripier.

Las principales operaciones de 2020 incluyeron:

La compra del 49% de la multinacional de servicios petroleros Schlumberger por parte Equinor y su socio Shell en partes iguales por u$s 355 millones.

La adquisición de LCLA Daylight (L Catterton) de un porcentaje de Despegar.com por el valor de u$s 200 millones.

La compra del Grupo Assa por parte de la compañía Argentina Globant por u$s 74,5 millones.

Adquisición de Walmart Argentina por parte del Grupo De Narvaez por un total de u$s 44 millones.

Transacciones no concretadas

El informe de First Capital Group identifica dos transacciones anunciadas que todavía no se han concretado por un valor total de casi u$s 200 millones, correspondientes al sector energético: