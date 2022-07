Viajó 50para ver a su novia virtual por primera vez y al llegar no la reconoció:la historia del desencuentro más viral

“Voy a llorar”: fue a recibir a su novio al aeropuerto pero no todo salió como esperaba

La diversidad de relaciones amorosas abunda en el mundo conforme a la cantidad de parejas que se forman a diario. Entre ellas, existen aquellas personas que apuestan por llevar adelante su vínculo a la distancia, incluso sin haberse conocido de forma presencial. Tal es el caso de una joven oriunda de México, que formalizó su relación a través de la virtualidad, pero que al momento de querer concretar el encuentro, no todo salió como esperaba.

La usuaria @iris.mochilove de la plataforma TikTok decidió compartir la historia con sus seguidores. En la red social publicó el momento en el que fue al aeropuerto de Guadalajara a esperar la llegada de su novio con globos en forma de corazón que expresaban su amor. El inconveniente se presentó cuando no se reconocieron.

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, escribió la joven en el video que tuvo casi 17 millones de reproducciones. En la escena se la ve en puntas de pie mientras intenta encontrar a su enamorado entre todos los viajeros que llegaban a México.

“Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes”, explicó. Pero, hubo un par de inconvenientes porque no se reconocieron debido a los barbijos que les cubrirán los rostros.

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, contó Iris en uno de los clips. La colaboración de estas personas fue fundamental para concretar el encuentro. Las imágenes que grabaron se volvieron virales en las redes.

La protagonista de la historia relató lo que sintieron en esos instantes previos a verse por primera vez. “Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan. Fue el momento perfecto… así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”.

