Victoria Villarruel cuestionó el discurso de Taty Almeida en la marcha y evocó a Hebe de Bonafini

La vicepresidenta utilizó su cuenta en X para responder el discurso de la integrante de Madres de Plaza de Mayo en la marcha por la educación pública.

Esta tarde, la vicepresidenta Victoria Villarruel tomó las redes sociales para expresar su desacuerdo con las palabras de Taty Almeida, destacada figura de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una reciente marcha en defensa de la educación pública.

Utilizando su plataforma en X, Villarruel publicó un mensaje que parecía invocar a Hebe de Bonafini, fallecida hace dos años: “Hebe lo que te perdiste…”, escribió junto a un video del discurso de Almeida.

Durante el acto, Almeida criticó la política del actual gobierno sobre la financiación de la educación pública, enfatizando que la manifestación era “política pero no partidista”.

Hebe lo que te perdiste… https://t.co/tpjCIBmrG5 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 23, 2024

“Estamos para repudiar entre otras cosas la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos. El presidente dijo que es una marcha política, por supuesto es política, pero no partidista”, dijo la activista.

Y subrayó: “(Milei) criticó también que los sindicatos estén marchando con todos. Por supuesto, porque los sindicalistas también gracias a la educación pública, y a los colegios públicos, han mandado y siguen mandando a sus hijos e hijas a la universidad y al colegio”.

“Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido”, sentenció Almeida. Justamente, fue esta última frase la parte a la que aludió específicamente Villarruel.

“Hebe, lo que te perdiste…”, escribió. Hebe de Bonafini, fundadora de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, murió en noviembre de 2022, a los 93 años.

La respuesta de Villarruel ha generado controversia en el sector político. De hecho, Anabel Sagasti, senadora nacional por Mendoza y militante peronista, respondió a la vicepresidenta y la calificó de “ser humano horrible” en un comentario también publicado en X.

El Gobierno y la Marcha Federal Universitaria

Las universidades públicas de todo el país llevaron a cabo una marcha para expresar su preocupación por la difícil situación que enfrentan muchas instituciones educativas y para exigir una actualización por inflación de los salarios y el presupuesto destinado a la formación de miles de estudiantes.

Docentes, alumnos y miembros de la comunidad directiva de las universidades públicas de todo el territorio nacional se unieron en esta movilización, que tuvo varios puntos de encuentro.

En esta jornada, en la que se esperaba una concentración masiva, la Casa Rosada quedó vacía a las 17 horas, ya que el Gobierno había autorizado a los funcionarios y al personal a abandonar el lugar antes de la llegada de los manifestantes. El presidente Javier Milei también dejó el lugar alrededor de las 16 horas y continuó con su agenda en Olivos.

Según fuentes gubernamentales, la marcha “no fue tópico de conversación salvo a la mañana”. En ese momento, se realizó un análisis de la situación y se consideró que “con el tema universitario saldado, la motivación es claramente otra”. Esto se refiere al anuncio realizado el lunes, cuando se depositó el 70% de la actualización del presupuesto operativo, que se sumó a otro monto previo idéntico. A pesar de este incremento del 140%, los universitarios consideran que aún están un 160% por debajo del aumento inflacionario del último año.