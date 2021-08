VIDEO. A dos semanas de ser mamá, Pampita la rompió bailando en el caño

El pasado 22 de julio, la modelo dio a luz a Ana y anoche se animó a bailar pole dance en vivo.

A pesar de las críticas, Pampita volvió a trabajar a pocos días de haber dado a luz a Ana Moritán Ardohain. Y como si fuera poco, a dos semanas del parto la modelo se animó a bailar en el caño de La Academia y brilló.

«Tremendo, impresionante, ¿hace cuanto que fuiste mama? ¡Dos semanas! La rompió», dijo Marcelo Tinelli al final del baile de Pampita.

«No podía hacer muchas cosas porque claro, no tengo abdominales todavía. Fui a charlar con mi doctor y me dijo: ‘Bueno, subí y baja’. Pero todos los trucos imposible, porque no me reacciona todo esto. Gracias, yo disfruto mucho bailar y me animo aunque haga el loco y acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mi», dijo Pampita muy contenta.

El que reveló que Pampita iba a bailar caño fue Ángel de Brito, quién hace días mostró en LAM un adelanto del ensayo de la modelo y dijo: «Pampita para cerrarle la boca a todos, producción, jefe de coaches, participantes, reemplazos, especialistas, va a bailar el caño. Va a cerrar el ritmo y ayer estuvo ensayando». (Pronto)