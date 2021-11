VIDEO Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, reveló detalles de la separación

Aseguró que la sorprendió el coqueteo entre el futbolista y la China Suárez y contó cómo fueron sus charlas con Wanda desde que estalló la versión de infidelidad. “Nunca pensé que Icardi podría cometer una travesura”

El culebrón del año es la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi quien habría engañado a la empresaria y representante con la China Suárez mientras ella disfrutaba de un viaje por Milán junto a su hermana Zaira.

La abogada de Wanda, Ana Rosenfeld fue una de las grandes protagonistas de la televisión del sábado: primero por el desgarrador duelo que atraviesa desde que falleció su marido, Marcelo Frydlewski, por complicaciones derivadas del coronavirus hace un mes, y por otro lado por su vínculo cercano con Wanda Nara. En este sentido, la letrada sorprendió al contar algunos desconocidos detalles de la reciente separación de la empresaria y Mauro Icardi.

La primera pregunta en Podemos Hablar (PH, Telefe) que rompió el hielo trajo a colación la escandalosa crisis de Wanda y Mauro: “Que den un paso al frente los que perdonarían una infidelidad”. Aunque la abogada prefirió no acercarse al punto de encuentro propuesto por Andy Kusnetzoff, luego se sumó al debate cuando le preguntaron qué es lo que suele ocurrir en el plano legal cuando una pareja le pone punto final a una relación por un tercero en discordia.

“No es algo genérico, hay gente que se arrepiente y dice: para qué lo hice, pero hay casos particulares donde siguieron juntos porque se dieron cuenta de lo que perdían, no desde lo económico, sino desde lo emocional”, dijo en un comienzo la letrada. Y agregó: “Algo muy difícil de redimir es la confianza, porque si alguna vez hubo un deliz es muy difícil volver a confiar en el prójimo, cualquier mujer se siente traicionada y empieza a pensar qué fue lo que hizo y también lo que no hizo”.

Luego remarcó que su relación con Wanda empezó como “abogada-clienta”, pero luego de compartir pensamientos durante tantos años pasaron al terreno de la amistad. Incluso compartieron viajes y coincideron en algunos destinos turísticos, y este fue de los motivos por los que se conmovió cuando supo que la empresaria estaba pasando por una crisis matrimonial.

[#PodemosHablar] "Mi marido se murió hace un mes"@AnaRosenfeldOk abre su corazón y cuenta cómo transitó su esposo el COVID-19 😔 ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? pic.twitter.com/ZoFuatEhod — telefe (@telefe) November 7, 2021

“Me sorprendió, veía una apreja muy bien formada, donde había mucho cariño, mucho respeto, realmente compinches y compañeros, que se repartían muy bien las tareas, y nunca me imaginé que pudiera imaginarse Icardi cometer una travesura, porque en definitiva es como que ya está ventilada la travesura”, comentó sin filtro.

Cuando el conductor le consultó si habían corroborado que se haya tratado solo de un “coqueteo virtual” o si el affeire había pasado a un encuentro presencial entre Icardi y Suárez, la abogada mantuvo la cautela: “Se hablaba de una infidelidad virtual, y se convirtió en debate a nivel internacional lo que puede sentir una mujer y el dolor que puede causar enterarse de algo así, pero la verdad que yo no tengo la certeza de si pasó de la virtualidad o no”.

También aclaró que la madre de cinco niños se encuentra en Italia por cuestiones laborales, y sotuvo que es una mera casualidad que haya estallado el supuesto triángulo amoroso la misma noche que Nara viajó sola en un avión privado a Milán.

“En este momento está allá literalmente por laburo, donde tiene que continuar con compromisos laborales”, insistió. “Yo les dije que si realmente la intenicón es fortalecer la pareja que trabajen en recuperar la confianza, porque yo me acuerdo cuando Mauro era un chico de 20 años y Wanda recién se había separado de Maxi López; él cumplió un rol importantísimo en la crianza de los tres hijos de Wanda y luego vinieron las hijas del matrimonio”, agregó conmovida.

También aprovechó para contar el motivo por el que López muestra que mantiene una buena relación con Nara, después de ocho años en permanente conflicto. “Él era el histórico incumplidor por falta de pago cuota alimentaria, y hace dos meses finalmente pudimos llegar a un acuerdo con su nuevo abogado: Maxi no solo pagó toda la deuda de siete años que había acumulado sino que también aseguró la cuota alimentaria hasta la mayoría de edad de sus hijos”, reveló.

“Por lo tanto la relacion de Maxi y Wanda no se reestableció como mal piensa la gente producto de lo que está viviendo Wanda en este momento, lo que realmente pasó es que ambos entendieron que tienen tres hijos maravillosos”, resaltó. Sobre el final el conductor le consultó si contempla la posibilidad de representar alguna vez a Suárez ante la Justicia, y su respuesta fue una tajante negativa: “No solamente por lo que está pasando con Wanda y Mauro, si no porque la gente no resiste a un archivo, y conociendo también el precedente en su momento de Benjamín Vicuña con Pampita, y esa situación también me resultó muy triste y nefasta”.

Con respecto al descargo de la actriz en sus historias de Instagram, Rosenfeld aclaró: “Decir que todos se están separando, todos la hacen pensar que están dejando a su mujer y que por lo tanto están solterosà yo no me la como esa”. Y remató: “A mí no me conmueve que una mujer diga a esta altura de la vida que es engañada por todos los hombres, que todos le dicen que se están separando y tienen un relación pésima con su mujer es un verso muy conocido, por mis años de experiencia”.