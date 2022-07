Video: así se enteró el presidente del Banco Nación que sería reemplazado por Silvina Batakis

La llegada de Sergio Massa como superministro, ya que se hará cargo de Economía, Producción y Agricultura, sorprendió a más de uno en las áreas de Gobierno. Ese fue el caso del presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, que mientras estaba en una actividad oficial se enteró de que, a partir de estos movimientos, iba a ser reemplazado por Silvina Batakis.

El ex presidente de la entidad estatal estaba en un acto en Catamarca cuando le anunciaron su salida. Todo quedó grabado en un video donde, segundos antes de dar su discurso, miró el celular y no pudo disimular su cara de sorpresa.

Mientras digería la noticia, brindó un discurso y realizó una especie de balance de su gestión: “La verdad que uno intentó cumplir con lo que uno pensó que tenía que ser la función y cómo tiene que ser un banco público, entre otras cosas, en el trabajo profesional y político».

«Estoy, la verdad, así son las cosas, el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mí o que hoy me deja a mí. En algún casillero podré ubicarme, pero este banco es uno que está mucho mejor del que nos tocó recibir. Uno podría hacer apreciaciones subjetivas, nosotros recibimos uno que no daba créditos a las pymes. Cuando volvimos a darles créditos a las pymes los mismos funcionarios dijeron ‘bueno, vamos a hacer algo normal’”, expresó.