Video | Compró un Rolex hace 45 años y casi se desmaya al conocer su valor actual

Un veterano de guerra hizo tasar su antiguo reloj, que guardó porque le parecía muy elegante para llevarlo encima. El precio es desorbitanteUn veterano de la Fuerza Aérea de EE.UU. se fue literalmente de espaldas luego de enterarse de que un reloj que había comprado hacía más de 45 años por algunos cientos de dólares, podría llegar a costar en la actualidad miles.y ocurrió durante un episodio de ‘Antiques Roadshow’, un popular programa en el que los participantes llevan reliquias y antigüedades para que un experto las evalúe y calcule su verdadero valor.

Esta semana, uno de los invitados al show, que se hizo llamar David, llevó un Rolex Oyster Cosmograph del año 1971 que, según relató, había adquirido en 1974 mientras servía en el Ejército, después de notar que muchos pilotos usaban relojes similares. Pagó 345 dólares, una cantidad que equivalía casi al salario mensual que recibían los militares en aquel entonces.

Aunque inicialmente su intención era usarlo para bucear, pensó que era “demasiado bonito” para exponerlo al agua salada y decidió meterlo en su estuche original, junto con toda la documentación, y resguardarlo en una caja fuerte durante las siguientes décadas.

El tasador que evaluó el reloj aseguró que en principio valía entre 150.000 y 200.000 dólares, pero especialistas de Oyster lo consideraron más valioso y tasaron su precio en torno a los 400.000. Al escuchar ese dictamen, David cayó al suelo de la emoción.

Sin embargo, ese no era el precio final del Rolex. El modelo es tan “extremadamente raro” y está en tan perfecto estado de conservación —así como toda su documentación—, que el valor en una subasta podría oscilar entre los 500.000 y 700.000 dólares. El dueño no pudo creer esa cifra y soltó una palabrota, preguntando si no era una broma.

“No, lo digo en serio. Es un hallazgo absolutamente fabuloso. Es uno de los modelos más raros y, en estas condiciones, no creo que haya uno mejor en el mundo“, aseguró el tasador, que le advirtió a David que si decidía usarlo el precio podría caer a unos 400.000 dólares.

Fuente: RT Viral