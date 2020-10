Video | Después de 10 meses, Oriana Sabatini regresó a su casa y sorprendió a su familia

La modelo argentina se encontraba viviendo en Italia junto a su novio Paulo Dybala desde diciembre del año pasado. El inicio de la propagación de la pandemia le impidió volver a la Argentina, e incluso ambos se infectaron de Covid-19. A casi un año de haber viajado a Europa a visitar a su novio, y luego de 10 meses de convivencia en Italia,. El reencuentro tan esperado por los seguidores de la influencer fue capturado en un video en el que se muestra a la modelo llegar a su casa de “incógnito”.

“Despues de 10 meses volvimos a casaaaaaaa. Ante cualquier duda, sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de 15 días y llene todos los formularios y permisos para poder viajar y llegar a mi casa”, aclaró en sus redes sociales junto a un video de su llegada.

En las imágenes se puede observar tanto a Catherine Fulop como “Ova” Sabatini, los padres de la joven, totalmente emocionados y sorprendidos por el inesperado arribo.

“Nos engañaste, estúpida. ¿Qué hiciste estúpida?”, se le escucha decir a Catherine emocionada. “Sorpresa. ¿Me salió bien?”, le respondió Oriana entre risas luego de fundirse en un largo abrazo. El siguiente sorprendido fue su papá quien no pudo contener las lágrimas y contuvo a su hija en sus brazos durante varios segundos.

La actriz venezolana compartió el mismo video detallando sus sentimientos al ver devuelta a su hija: “Que emoción después de 10 meses abrazarte. Ori volvió y a mi el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar. Ha pasado tanto desde la ultima vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo !!! Bienvenida a casa… (estará cumpliendo la correspondiente cuarentena de 15 dias y viajo con todos los permisos requeridos)”.

El inicio de la propagación de la pandemia durante el primer trimestre del año le impidió a la actriz regresar a su hogar por lo que permaneció en el viejo continente junto al futbolista Paulo Dybala, con quien compartía su estadía desde el pasado diciembre.

La pareja tuvo que realizarse el hisopado por presentar síntomas compatibles con la enfermedad. De esta manera, se comprobó que ambos habían dado positivos de coronavirus, por lo que tuvieron que permanecer aislados en su casa.