Video | El diputado Valdés casi no vota en la sesión de Diputados por estar en TN defendiendo la polémica cena con Evo

El diputado amigo del presidente estaba en un programa de televisión cuando tenía que votar.

En el día de ayer la Cámara de Diputados llevo a cabo una sesión especial solicitada por el legislador de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y al parecer no todos los diputados estaban interesados en ella.

Cerca de las 19:30 comenzó una votación para la modificación sobre excepción a la prohibición de indexación a las obligaciones alimentarias. A las 19:56 llegó el turno del legislador del Frente de Todos, Eduardo Valdés, para que emita su voto pero no dio respuesta, por lo que quien presidia la sesión procedió a ponerle ausente. Sin embargo, de un segundo para el otro, se escucha a un legislador acotar: “jefe! jefe! afirmativo”. Era Valdés, quien se había percatado que por no estar poniendo su atención en la sesión casi pierde la posibilidad de votar. Pero ¿en donde estaba el diputado? Valdés se encontraba dando una entrevista a la señal TN en la que estaba defendiendo el accionar del presidente en la cena de días atrás con Evo Morales donde no respetó ningún protocolo para evitar el contagio de coronavirus: barbijo, distancia social y reunirse en lugares abiertos. En el día de ayer, el funcionario Gustavo Béliz, quien estaba presente en dicha cena, dio positivo de covid-19, elevando las alertas en el circulo del presidente ya que fue contacto estrecho de un caso positivo.

Una vez que efectuó su voto, Valdés continuo con su entrevista para TN, incluso en el video se llega a escuchar que responsabiliza a los periodistas por lo sucedido: “por hablar con ustedes casi no puedo votar”