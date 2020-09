Video | El exabrupto de Flavio Mendoza en la mesa de Juana Viale

El productor se mostró sumamente enojado cuando aludió a las recientes críticas que recibió en las redes por haber llevado a su hijo Dionisio al parque

En una nueva mesaza de Almorzando comandada por Juana Viale -quien se encuentra reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en la conducción de sus dos ciclos- estuvieron como invitados el músico Brian Lanzelotta, la chef Felicitas Pizarro, la actriz y conductora Soledad Silveyra, y el actor y productor Flavio Mendoza.

En una charla con Juana, fue precisamente Mendoza quien se mostró sumamente enojado cuando aludió a las recientes críticas que recibió en las redes por haber llevado a su hijo Dionisio al parque, y haberle permitido acceder a los juegos, en medio de la pandemia de coronavirus.

Luego de declarar que no volvería a ser padre por el impacto que tuvo en su vida el Covid-19 y la incertidumbre que genera, el productor hizo mención a los comentarios negativos recibidos, y emitió un exabrupto en su intercambio con Viale.

No voy a decirlo completo, pero a quienes me criticaron, les digo que me ch…”, expresó, haciendo reír a la conductora, con quien trabajó en el largometraje argentino para Netflix, Edha.

El conflicto en redes se desató el fin de semana pasado cuando, al ver que el clima acompañaba, Flavio fue a pasear con su amigo Christian Moccia, y su pequeño Dionisio.