Video | El fuerte cruce de Axel Kicillof con una periodista en un acto público

El gobernador bonaerense se sintió incómodo ante la consulta de una comunicadora y la acusó de faltarle el respeto. Un tenso momento se vivió el pasado martes en la localidad de Chivilcoy, cuandoencabezaba un acto público acompañado por el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y los principales precandidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos en la Provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

En medio de una rueda de prensa, Carolina Gasparini, periodista del medio La Gaceta del Oeste, le recordó al gobernador bonaerense el desafortunado comentario que hace más de un año había realizado mientras le estaban por tomar una fotografía junto a un grupo de militantes de su espacio político. En ese contexto, el mandatario provincial, previo a ser captado por la cámara expresó: “Pongamos cara de coronavirus”.

“Gobernador, buenas tardes. Primero, no puedo dejar pasar que en abril del 2020 usted dijo también ‘pongamos cara de coronavirus’ frente a una foto. Me parece que eso también es un acto de inconsciencia, pero más allá de eso, consultarle también…”, empezó diciendo.

En ese instante, Kicillof frenó a la periodista, que todavía no había formulado su pregunta, y le respondió: “Faltarme el respeto no, eh. Sí, yo dije eso, pero estábamos en un marco privado. Yo a vos te estoy respetando. No me faltes el respeto”.

La comunicadora argumentó que en aquella recorrida por el territorio bonaerense sí “era un acto público” y sostuvo que, como funcionario, “uno tiene que actuar (correctamente) dentro y fuera (del ámbito político)”.

“Es una falta de respeto también para los vecinos que estaban atravesando una situación compleja”, agregó Gasparini, antes de continuar con su consulta a los funcionarios.