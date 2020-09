Video | Enojo en las redes por un comentario “machirulo” del Presidente

Alberto Fernández anunció este lunes el inicio del plan «Ahora 12» para la construcción y otros rubros minoristas, pero lo hizo usando un ejemplo poco oportuno

El presidente, Alberto Fernández, presentó este lunes, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la extensión del programa Precios Cuidados para los materiales de construcción.

En ese marco, festejó la implementación del programa Ahora 12 en las peluquerías argentinos y lo hizo con un comentario que no cayó muy bien, tanto por su contenido machista, como por la idea de pagar en cuotas un corte de pelo.

Hoy leía que extendimos el Ahora 12 a peluquerías, por ejemplo. Nosotros, los hombres, no gastamos mucho en eso pero sé que las mujeres sí, por lo que les puede servir de mucho, que ahora también es Ahora 18 y se puede pagar a partir de enero”, comentó.

La cámara oficial tomó en ese momento a la titular de AYSA, Malena Galmarini, quien se rió incómoda, mientras se tocaba el pelo.

En las redes sociales no tomaron a bien el comentario “machirulo” del Presidente.

Che no da que el presidente diga "los hombres no vamos mucho a la peluquería pero las mujeres si, por eso pusimos el ahora 12 en las peluquerías" que alguien le diga que no da