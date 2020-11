Video impactante: dos kayakistas casi fueron devoradas por una ballena

«Pensé que estaba muerta y que se me iba a caer encima», explicó una de las protagonistas del hecho.se convirtieron en las protagonistas de un hecho aterrador, el cual dejará huellas en su memoria. El momento exacto en que una ballena intenta devorar a kayakistas fue captado en Avila Beach, California.

Ambas mujeres brindaron declaraciones a FOX 26 News, relatando cómo fue la impactante experiencia: “Vimos el gran cardumen de peces, la gran bola de cebo salir del agua y a la ballena subir. Pensé: ‘¡Oh, no! Está demasiado cerca’. Cuando me di cuenta estaba en el agua”, narró McSorley. “Pensé que estaba muerta y que se me iba a caer encima“, agregó Cottriel.

A pesar de la desesperación que provocó el gran animal, las jóvenes pudieron regresar milagrosamente a la playa e incluso recuperar los kayaks. El único inconveniente que registraron entre tanta preocupación fue la pérdida de las llaves de su automóvil.

