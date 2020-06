Video | La anécdota de Mariana Genesio Peña que incomodó a Juana Viale al aire

Invitada al programa de Mirtha Legrand, conducido por su nieta por la pandemia del coronavirus, la actriz recordó una vieja historia

Mariana Genesio Peña es una de las actrices revelación de la Argentina. Su gran talento le permitió protagonizar el año pasado Pequeña Victoria. Ella fue una de las invitadas a Almorzando con Mirtha Legrand, con Juana Viale en lugar de la Chiqui.

Allí, la actriz contó una anécdota con la intención de elogiar los dotes de anfitriona de la nieta de Mirtha, pero que terminó poniéndola incómoda. Genesio reveló que, en una ocasión, fue a la casa de Viale ella les preparó un asado, a pesar de ser vegetariana.

La actriz, entre risas, relató: “Fui a su casa y cocinó para un montón de gente. Preparó un montón de cosas espectaculares y vos sos vegana, pero hiciste un asado increíble. ¿Te estoy delatando?“.

Inmediatamente, la conductora contestó: “Bueno, pero porque me quedó…Yo comí mucha carne durante toda mi vida y el que me enseñó a hacer asados fue mi papá”. Luego, explicó que debió aprender cuando se mudó a Chile y continúa haciéndolo, porque a sus hijos les gusta mucho.

Finalmente, Juana Viale agregó: “Nunca comí mucha carne y siempre me dio mucha pena el animal. Yo no enarbolo una bandera y si vos hacés otra cosa te condeno. Me parece que hay procesos y que hay gente que necesita carne”.