Video | La desopilante forma de saludarse en China a causa del coronavirus

Es que se les ocurrió que para no contagiarse en vez de darse un saludo con beso en la mejilla podían hacerlo de una manera diferente. ¿Qué hicieron? Se saludaron con los pies.

Tal como se puede ver en la filmación, los jóvenes bajan de un automóvil y comienzan a darse una serie de punta pies. Como no podía ser de otra manera, la publicación se volvió viral en las redes sociales y dio que hablar. De hecho, generó numerosas interacciones. Alcanzó millónes de reproducciones y cientos de comentarios de los usuarios.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H