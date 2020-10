Video | La insólita confusión de Axel Kicillof al hablar sobre machismo

El Gobernador criticó el término con el que se denomina a los intendentes bonaerenses y recibió burlas en Twitter. Más tarde, publicó un descargo en la red social

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó este martes del lanzamiento de la Escuela Sindical de Género (ESiGen) y en su discurso cometió un insólito error: confundió el concepto de “barones del Conurbano”.

La equivocación del jefe provincial tuvo lugar en la presentación en la que participaron la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, la presidenta del Conicet, Ana Franchi; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber; el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) y el secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Allí, el gobernador bonaerense cometió un error mientras hablaba sobre la importancia de un espacio destinado a las dirigentes gremiales, las activistas y las mujeres con condiciones y aspiraciones de liderazgo. “Creo que es muy oportuno estar ahora lanzando una Escuela Sindical de Género, era el momento. Son esas ideas que están flotando en el aire y uno se pregunta por qué no existían antes”, empezó diciendo Kicillof.

Y continuó: “En el caso particular de la cuestión sindical y la cuestión de género, es lo mismo que ocurre, si me permiten el paralelismo con la propia provincia de Buenos Aires. La política de la provincia de Buenos Aires está muy asociada con lo masculino, viene de una tradición machista. No es porque la hayan llevado adelante en esta provincia o no haya contado con mujeres, sino que hay una especie de cultura de machismo que parte de cosas tan básicas como de llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano los varones del conurbano. Hay tantas referencias al machismo que, me parece, no hay que dedicarse a deconstruir, sino a demolerlo”.

Kici, tu palabra es barón.

– puede utilizar algún ejemplo?

No sé si el barón vaya a heredar a su primer varón. https://t.co/74MW3jc4ru pic.twitter.com/SGPra89vAl — ʟᴜɴᴀ (@Luna_Abigail_) October 20, 2020

El desconocimiento de la Provincia es tal que el Gobernador @kicillofok cree que hablamos de “varones” cuando nos referimos a los “barones del conurbano”.



No hay remate. pic.twitter.com/AKQjJF7jJc — Maria Eugenia Brizzi (@marubrizzi) October 20, 2020

No te mueras nunca Kici!!! Sos lo más grande que ha dado el humor latinoamericano!!! https://t.co/b4Q4dsLssu — Mauricio Ascencio (@AscencioVela) October 20, 2020

El error incurre al confundir el término “varones” con “barones” del Conurbano, que en política identifica las prácticas de dirigentes e intendentes del Gran Buenos Aires que manejan el territorio como una suerte de feudo. No tiene que ver con distinciones de género.

El descargo de Kicillof

Tras el revuelo que generaron las declaraciones del gobernador en las redes sociales, el protagonista hizo una serie de publicaciones en Twitter en las que buscó aclarar sus dichos. Además, cargó contra Clarín y La Nación por haberse referido a estos últimos como un “furcio”.

Además de dedicarse a destilar odio, Clarín llama "furcio" a su propia ceguera machista. Nadie habla de “Baronesas del conurbano” y ese es precisamente el problema que señalé.https://t.co/8cbCYdERLC — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 21, 2020

“Además de dedicarse a destilar odio, Clarín llama ‘furcio’ a su propia ceguera machista. Nadie habla de ‘Baronesas del conurbano’ y ese es precisamente el problema que señalé”, explicó el mandatario provincial, y agregó: “Por lo visto en La Nación, de manera independiente, llegaron al mismo descubrimiento”.