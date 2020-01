Video | La verdadera historia del conductor “borracho y drogado” en Crónica TV

Flavio estuvo en los celulares de todos los argentinos, tras protagonizar un bizarro «mano a mano» en un control de alcoholemia con un cronista de Crónica TV

La historia del hombre que, tras haber dado positivo en un control de alcoholemia en el barrio porteño de Palermo, dijo ante las cámaras de Crónica TV que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de las drogas desde hacía 48 horas, terminó tratándose de una broma del conductor al cronista del canal televisivo.

Según relató el propio Flavio en diálogo con el sitio Infobae, esa mañana “venía de enterrar a mi tío, que era como un padre para mí, en el cementerio de Lanús”.

La decisión de inventar su historia de drogas y alcohol se dio por la insistencia del cronista de filmarlo en vivo, pese a su negativa. “El tipo me sacó en vivo igual y la verdad que le dije cualquier cosa y fui irónico porque estaba mal y me sacó a pesar de mi negativa”, argumentó.

“Le tomé el pelo en todo momento pero a la gente de tránsito nunca les falté el respeto ni les cuestioné su trabajo, solo lo hice con el notero. Y la nota está editada porque también hablé con los del piso y también les tomé el pelo y no lo pasaron eso”, comentó.

El comerciante de 48 años contó cómo fue que le dio positivo el control de alcoholemia, cuyo resultado fue de 1,40 gramos en sangre: “Alrededor del mediodía tomé dos o tres copas de champagne para brindar, esa es la realidad. Acababa de dejar a mis hijos en lo de su madre, y después de que me dicen que me secuestran el auto por alcohol en sangre me hicieron otro test de drogas. Tenía que tener una pipeta en la boca como cinco minutos y después otros diez para esperar el resultado”, comentó. Finalmente, el resultado toxicológico dio negativo, confirmando la versión que luego dio Flavio ante Infobae.

Y aclaró: “No maltraté a nadie ni me negué a nada, solo venía de hacer las compras para pasar fin de año con mi hijo”.

Qué ocurrió después

Como a todos los conductores que les da positivo un test de alcoholemia, a Flavio se le iniciará una causa en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas porteña y, dependiendo las particularidades del caso, (como el nivel de alcohol en sangre detectado o la reincidencia) podrá recibir sanciones como una multa, la realización de tareas comunitarias o la asistencia a un curso de educación vial, entre otras.

Flavio, en tanto, aclaró que no tuvo tiempo aún de ir a retirar su vehículo a la playa de infractores, pero espera poder acercarse esta semana.