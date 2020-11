Video | Maestra olvidó apagar su micrófono y fue captada diciéndole burros a sus alumnos

Desde que la pandemia golpeó globalmente y obligó a que las clases se desarrollen de manera virtual se han viralizado cientos de videos donde alumnos son captados haciendo cosas que no corresponden a la clase que está tomando. Sin embargo, son pocas las veces que ese error lo cometen profesores.

Este fue el caso de Norma Hernández Urquidi, una profesora en la escuela secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón de la ciudad de Saltillo en el estado mexicano de Coahuila. Sin cortar una videollamada por Microsoft Teams, la docente se comunicó telefónicamente con una colega. Y en esa charla ocurrió algo que fue muy comentado en redes sociales.

Hernández Urquidi estaba hablando acerca del rendimiento de sus alumnos con una colega. Mientras explicaba que solo unos pocos lograron aprobar, utilizó una término despectivo para con los jóvenes.

“Pinches huercos (burros), no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me están mandando los trabajos hechos un desmadre. Yo no los voy a revisar así”, empieza en su enojado descargo la docente.

La maestra, siguió hablando sin darse cuenta de que los estudiantes la escuchan, incluso, quien graba el video comienza a reírse.