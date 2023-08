VIDEO “Pobres de mierda, que coman tortitas de barro con aceite por votar a Milei”

El polémico audio es de una candidata a concejal de La Matanza por Unión por la Patria que apuntó directamente contra los votantes del libertario. “Que no me pidan ni una papa”, disparó.

La candidata a concejal de Virrey del Pino, Florencia González, quedó en el centro de las críticas luego de que se viralizara un audio en donde la referente de Unión por la Patria cuestiona e insulta a los votantes del municipio que acompañaron a Javier Milei en las PASO del último domingo.

“¿Sabés qué es lo peor? Que estos pobres de mierda votaron a Milei. Son unos hijos de puta. Este chabón ganó en 17 provincias ¿Cómo revertís esa situación?”, se escucha en el audio de WhatsApp que rápidamente se difundió en las redes sociales.

La nota de voz fue publicada en Tik Tok, aunque luego se dio de baja. Sin embargo, se compartió en Twitter, Instagram y otras plataformas. “Que no me pidan ni una papa, que coman barro, tortita de barro con aceite. Que hijos de puta que son, no lo puedo creer”, agrega la candidata del partido de La Matanza.



Como si fuera poco, González involucró al gobernador bonaerense y reciente ganador de las primarias, Axel Kicillof. “Axel robó”, advierte, pero “ganamos acá en La Matanza”. Y cierra: “Hijos de re mil puta, pobres de mierda, Virrey del Pino”.