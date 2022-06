Video porno en el cementerio: el dolor de un padre que denuncia que profanaron la tumba de su hijo

Cristian Aljnati acusa a la actriz del video que se viralizó en las redes. El hombre manifestó su indignación por haber profanado la lápida de su hijo y cree que los cuidadores del lugar son cómplices.

Cristian Aljnati denuncia la profanación de la tumba de su hijo en el Cementerio de Hurlingham. (Foto: Captura Telenoche)

Cristian Aljnati, uno de los familiares que reclaman por el video porno que se filmó en el cementerio de Hurlingham, apuntó contra la actriz porno que se filmó teniendo sexo en la tumba de su hijo yseñaló a los cuidadores como cómplices.

Telenoche acompañó al hombre a una recorrida por el lugar. Sin embargo, los mismos que presuntamente permitieron que se grabara una película XXX, no dejaron tomar imágenes al camarógrafo del noticiero.

Aljnati se enteró de que habían filmado un video en el cementerio, y cuando lo vio en Internet reconoció que era la tumba de su hijo, Diego Nicolás Aljanati. Allí pudo observar cómo manipulaban objetos que estaban en ese sitio, profanándolo.

“Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión”, señaló Aljnati, indignado. “Que estén tocando la tumba del nene fue remover todo lo que había pasado nuevamente”, agregó. Diego Aljanati fue asesinado tras ser embestido por un móvil policial a la salida de un boliche de Parque Leloir en 2015.

El hombre relató además que le robaron cenizas que tenía arriba de la tumba y no solo a él, sino también a otros familiares, y apuntó contra quienes filmaron el video.

“Parece que esto es tierra de nadie”, dijo, y señaló al encargado del cementerio, al que calificó como cómplice.

El papá de Diego contó también quecuando fue a la Municipalidad a hacer el reclamo, no obtuvo respuesta y lo único que hicieron fue “descartarlo”.

Por otra parte, contó que la chica que hizo el video lo contactó y le dijo que ella no se robó nada y le recomendó que reclame en la Municipalidad.

Aljnati hizo la denuncia en la UFI Nº2 de Morón presentando las pruebas contra los que hicieron el video y los cuidadores del cementerio.

El video porno que causó indignación en Hurlingham

La polémica se inició cuando un usuario denunció en Facebook el video protagonizado por la actriz porno Niquui Salazar, quien también vende contenido erótico en la plataforma OnlyFans y posee un canal en el sitio Pornhub.

“Fue a visitar a su mejor amiga al cementerio y el cuidador se la…”, fue el título escogido por la pareja para promocionar el material que fue filmado en diciembre de 2021.