Video: un grupo de personas levantan un auto para rescatar a una mujer atrapada

Tras lo ocurrido, la mujer de 25 años fue asistida y luego trasladada al hospital

Este domingo en Manhattan, Nuevo York, un grupo de personas se organizaron rápidamente y levantaron un auto para poder rescatar a una mujer que había quedado atrapada debajo tras ser atropellada por el conductor del mismo.

Una de las personas que circulaban por la zona grabó la secuencia con la cámara de su celular y lo subió a las redes sociales, donde rápidamente se viralizó logrando más de 40.000 ’likes’ y 4.400 retuits, y quienes ayudaron recibieron miles de cumplidos

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k — help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020

the way they got her out and then went on their way is so New York — sklapré (@sklapre) January 27, 2020

Luego del incidente, otro usuario compartió una foto de la mujer ya rescatada, recostada en el piso y mirando su celular.

Según informa la Policía de Nueva York, ser atropellado por un vehículo es la principal causa de muerte en niños menores de 14 años y la segunda para mayores.

Being struck by a vehicle is the leading cause of injury-related death for children under 14, and the second leading cause for seniors,” according to the site. En promedio, los vehículos hieren gravemente o matan a un neoyorquino cada dos horas.