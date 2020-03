Video viral | El desopilante momento de una rata “robando” un sándwich

El roedor fue capturado por las cámaras externas mientras trasladaba el alimento por las escaleras de un subterráneo en Nueva York

Una rata hambrienta sorprendió a todos los usuarios por su insólita reacción. Robó un sándwich de una reconocida cadena de comidas rápidas.

El roedor fue capturado por las cámaras externas mientras trasladaba el alimento por las escaleras de un subterráneo en Nueva York.

La rata llevaba en su boca un Egg McMuffin de McDonald’s. El video se hizo viral en cuestión de segundos y dio la vuelta al mundo por la desopilante reacción del animal.

And just like that a star was born—Egg McMuffin Rat #subwaycreatures pic.twitter.com/vCeVirHRUK