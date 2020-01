Videos | Al menos 50 muertos en una estampida en el funeral de Soleimani

Ocurrió este martes en el sur del país, donde una multitud se había congregado para asistir al entierro del jefe militar iraní, asesinado en Bagdad, durante un operativo ordenado por los Estados Unidos

Al menos 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas este martes al ocurrir una trágica estampida durante el funeral del jefe militar iraní Qasem Soleimani, asesinado la semana pasada en un operativo realizado en el aeropuerto de Bagdad y encabezado por los Estados Unidos.

Este martes era el tercer y último día de funerales, y hoy Soleimani iba a ser enterrado en su ciudad natal, Kerman, ubicada al sur del país.

El director de la Organización de Emergencias, Pir Hosein Kolivand, explicó a la televisión estatal que la tragedia se debió a la afluencia masiva de ciudadanos a las exequias en Kerman, donde el comandante va a ser enterrado.

“Desgraciadamente, algunas personas han muerto”, dijo.

En las redes sociales se observaron videos del momento posterior a la estampida, donde se ve cómo civiles intentan reanimar a las víctimas.

This is Kerman, hometown of Saheed #Soleimani. Mountains and roads are flooded with people gathered on his burial.#IranvsUSA #Sl pic.twitter.com/0WgGFU3wpI