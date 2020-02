Videos “fake”: todas estas recetas de cocina que siempre admiraste son falsas

Hay una industria millonaria de youtubers que comparten supuestas recetas con las que prometen lograr platos exquisitos en pocos minutos; un periodista de la BBC intentó emular algunas de las recetas y descubrió que hay decenas de ellas que muestran resultados totalmente falsos

Chris Fox compartió en su cuenta de Twitter un video en el que emula algunas de estas recetas y descubrió que la mayoría eran totalmente falsas.

I tried out some "fake bakes" that have clocked up millions of views on YouTube, but don't actually work! featuring @howtocookthat pic.twitter.com/jl54RuKcNi — Chris Fox (@thisisFoxx) February 17, 2020

La receta consiste en arrojar algunos malvaviscos en un cartón de leche y luego someter esa mezcla a unos pocos segundos en el electrodoméstico. Ya de inicio había algo que no cerraba: la caja de leche no entraba en el microondas y, al ver en detalle el video viralizado, se ve que la supuesta caja que contiene leche y malvaviscos está cortada para que entre en el electrodoméstico. ¿Pero de esa manera el contenido no se caería por todos lados?

Dejemos ese “detalle” a un lado. Cuestión que Chris Fox continuó con el experimento y emuló la receta en un recipiente plástico. Sin embargo, el resultado prometido terminó estando muy lejos de la pasta amorfa que le terminó quedando dentro de su tupper tubular.

El periodista de la BBC también recomendó los videos de la científica Ann Reardon que ya había dedicado tiempo y dinero en ingredientes para desmitificar estos videos. Al final del artículo pueden ver algunos de las recetas falsas que esta científica ya desenmascaró.

Otra receta desmentida es una que prometía tener una torta riquísima a partir de helado de frambuesa. La promesa consistía en derretir y procesar el helado. “Conociendo cómo se forman los alimentos, era obvio que no tenían los ingredientes que comentaban no contaban con las propiedades adecuadas para terminar convirtiéndose en una torta”, explicó Reardon en uno de sus videos.

También demostraron que es falsa la promesa del apio en el paquete de pan, factor que aseguraban ayudaba a que no se desarrollaran hongos. Otra: el papel metalizado no obstaculiza el deterioro de las bananas. ¿Quieren seguir desilusionándose? Bueno: si ponen manteca, caramelos duros y granos a calentar a fuego lento en una sartén, no van a tener pochoclos riquísimos. De hecho, te quedarían así.

Ahora bien, ¿por qué entonces hay personas que crean este contenido falso?

Parte de la respuesta pareciera tenerla el periodista Fabio Baccaglioni. Al ver el hilo de su colega de la BBC, Baccaglioni escribió: “Sigo varios foros sobre temas así en reddit, la mayoría son content factories chinos que fraguan los resultados sólo para obtener views y guita de Youtube y se la viven con esas estafas, al mismo tiempo los que sí hacen recetas reales son hundidos por el algoritmo de Youtube”.

También Ann Reardon respondió a esta consulta en uno de sus videos: “Se trata de contenidos ‘clickbait’ que atraen la atención no sólo en YouTube sino también en Facebook”.

Sí, al parecer, es todo parte de un negocio que factura millones de dólares diarios y que bajo la promesa de recetas rápidas, ricas y efectivas, atrae la atención de millones de usuarios en todo el mundo.