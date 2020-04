Viviana Canosa defendió a su exmarido después de que Eduardo Valdés la “apurara” para criticarlo

La conductora salió a defender a Alejandro Borensztein luego que el diputado nacional del Frente de Todos lo llamara «boca sucia» ayer en Nada Personal, el programa de Canosa en El NueveEl exembajador argentino en el Vaticano e íntimo amigo de Alberto Fernández“apuró” a Viviana Canosa para que criticara a su exmarido, el columnista dominical de Clarín,pero ella lo defendió.

Previo a despedirlo del programa al que lo invitó, Valdés dijo: “Qué boca sucia su exmarido, eh”. “Un espléndido, ¿por qué? ¿Por qué le dijo ‘pelotudo’ a Tinelli?”, respondió ella.

“Tres veces…”, dijo Valdés defendiendo al animador. “¿No estuvo reiterativo?”, siguió Valdés irónico.

“Ya es mi exmarido, no puedo hablar de él. Lo único que se es que lo que hace lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiarle. Puede no estar de acuerdo con Alejandro Borensztein en un montón de cosas, pero tiene el culo muy limpio, y otros no pueden decir lo mismo. Y de eso estoy orgullosa. Muchas gracias”, despidió Canosa a Valdés en Nada Personal, el programa político que conduce todas las noche por El Nueve.