Viviana Canosa liquidó a Karina Milei: “Si es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV”

La conductora defenestró a la hermana y secretaria general del presidente Javier Milei en relación a su presentación en el acto de Parque Lezama.

La conductora y periodista Viviana Canosa mantiene su confrontación con el Gobierno de Milei, y opinó sobre el discurso que dio Karina Milei en el acto político realizado en Parque Lezama para el lanzamiento nacional del partido La Libertad Avanza: “Su voz es una mezcla irritante de Isabelita y Zulma Lobato con la oratoria de Carlos Monzón”.

Canosa, de esta manera, se suma a las opiniones compartidas por un amplio espectro de la política y los medios acerca de que la hermana del presidente Javier Milei tuvo problemas para comunicarse con el público y que lucho con el micrófono cuando se dirigió al mismo el pasado sábado por la tarde noche: “Nos vamos a tomar la antorcha de la libertad” dijo la conductora, quien agregó “yo creo que se tomaron otras cositas ese fin de semana”.

En ese sentido, la periodista afirmó que el discurso de la secretaria general de la presidencia le pareció un “papelón” y que “como diría Neruda, me gusta cuando callas, porque esta como ausente. Impresentable”. Asimismo, consideró que Karina “no paraba de furcear, de equivocarse, su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón”, que “ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía” y se la veía “más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Kaczka. Por lo menos hablaba de corrido”.

Sin dejar ningún ítem suelto, Viviana Canosa también se refirió al look de la funcionaria y líder de La Libertad Avanza en CABA, (“Su look estaba entre Claudio Paul Caniggia y el pájaro de Vilma Palma”) y a la preocupación que le genera el que la hermana de Javier Milei sea considerada importante dentro de la gestión actual: “Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV”.

Desde su errático discurso ofrecido en el lanzamiento nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei no ha parado de cosechar críticas que abordan desde su falta de conexión con el público y las formas a las que acudió para poblar el acto de asistentes, acarreando personas de bajos recursos en micros al estilo peronista, en contradicción al individualismo liberal y la anti política que pregona el presidente. Hoy, la hermana del mandatario se presentó junto al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem en Santiago del Estero, en donde brindó un acto para lanzar al partido en dicha provincia del norte con miras a las elecciones legislativas de 2025.