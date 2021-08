Vizzotti defendió las fotos del“Olivosgate”:“No hay argentino que no haya cometido un error en pandemia”

La ministra de Salud también se refirió a la vuelta del público a los estadios y descartó que tenga fines electoralistas 25 agosto, 2021

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, volvió a referirse sobre la fiesta en la Quinta de Olivos y esta vez lanzó una insólita defensa al presidente, Alberto Fernández al afirmar que “no hay ningún argentino que no haya cometido un error” durante las restricciones por la pandemia.

“El Presidente ha demostrado un compromiso, ha demostrado desde el primer caso una preocupación o una ocupación por el cuidado de la salud de los argentinos, me parece que no hay ningún argentino que no haya cometido un error en ese contexto”, dijo la titular de la cartera sanitaria en diálogo con Radio Con Vos.

Y aseguró que se trató de “una especulación política” que la foto haya salido “justo antes de las elecciones”.

“El Presidente y su compañera aceptaron el error y pidieron disculpas, la verdad es que si nos vamos a detener en eso como lo más importante, es un error”, agregó la funcionaria quien a su llegada de Rusia el día martes ya había intentado zanjar la situación.

No obstante, sí reconoció que el enojo de la gente por la divulgación de las imágenes y videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en medio de la cuarentena es comprensible, aunque luego resaltó que no fue una conducta sostenida del Presidente” y que “decir que él estaba haciendo una fiesta pensando que había gente que no podía despedir a los fallecidos” es incorrecto, porque “no es lo que sucedió”.

“Fue un error y no fue una conducta que tuvo el Presidente ni fue una situación de un presidente que no haya cuidado a la población ni subestimado a las medidas de cuidado o se haya corrido de la responsabilidad. Hay que mirar el todo. Cada persona que se sintió defraudada y molesta por supuesto que tiene razón y por eso pidió disculpas”, cerró.

En otro pasaje de la entrevista se refirió a la vuelta del público a las canchas de fútbol y negó que se trate de una medida con fines electoralistas ya que se viene planeando desde julio, cuando comenzaron a relajarse las restricciones. En ese sentido agregó que solamente se trata de “una prueba piloto independiente del Gobierno”.

“Hasta ahora el Ministerio de Salud ha sido bastante ajeno a cualquier contienda electoral o política. Dentro de las posibilidades, las decisiones se han tomado con evidencia cientifica y consenso federal, la idea es tratar de mantenernos en ese sentido”, argumentó.