Volvió el deme dos de Miami: cuántos “dólares Amazon” gastan los argentinos y cómo comprar 50% más barato que acá

¿Por qué tantos argentinos compran en el exterior?

A dónde están yendo los dolares de las compras en el exterior y qué es lo que se está comprando. La deuda en dólares con tarjeta llegaba a US$ 750 millones a comienzos del 2018.. Los consumos realizados en el extranjero por quienes viajan sino también

Por las restricciones cambiarias, bajó la oferta de productos y por otro lado, los que llegan, lo hace con precios muy altos.

Existe en el país un sistema «oficial» para realizar compras en el exterior. Se trata del llamado sistema Puerta a Puerta fue una de las puntas de lanza del gobierno de Mauricio Macri respecto a liberalizar las compras en el exterior. Desde su anuncio hasta la fecha del día de hoy, el programa tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras. Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario. El sistema funciona con una franquicia sin impuestos de US$ 50, es decir, que el gravamen no corre en compras de hasta US$ 50. Para compras superiores, existe un impuesto del 50% sobre el excedente. Además, las compras no pueden exceder el monto total de US$ 3.000.

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte. Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”.

Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial.. Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores y con diferencia.

Una de esas empresas es ATuCasa.net. La empresa permite traer productos directo desde las tiendas e-commerce del exterior. Los pedidos llegan en 5 días y la empresa se ocupa de todos los trámites aduaneros. Según un relevamiento de Infotechnology, a través de este servicio se pueden ahorrar hasta $ 100.000 en productos de tecnología como notebooks.

Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior. Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito. A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

También aparecieron diferentes «trucos» que usaban los argentinos. Por ejemplo, se gestó el truco de dividir los gastos de la tarjeta y así poder afrontar mejor los costos de comprar en el exterior. El truco fue viralizado por un grupo de argentinos que desde hace ya un tiempo se dedican a encontrar buenas ofertas en Amazon y compartir trucos para comprar mejor.

El truco consiste eny así poder afrontar mejor la compra. «Las razones pueden ser muchas, desde no tener limite suficiente en una,«, explican desde la cuenta de Twitter del grupo.

«Si bien Amazon no tiene una forma directa para pagar una orden con 2 tarjetas, hay una alternativa. Se debe hacer con una de las tarjetas una ‘carga de saldo’ Ese saldo solo sirve para el sitio del país en el que lo hace», agregaron. «Cuando van a hacer el pago de su compra, usan por un lado ese saldo cargado con la 1er tarjeta, y con la 2da tarjeta pagan lo restante», especificaron. De esa forma el precio final a pagar será menor, por una mejor tasa de cambio que aplican sus tarjeta de crédito. La alternativa es dejar pesos, con lo cual fijan el tipo de cambio al pagar con tarjetas VISA.