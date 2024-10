Vuelo Salta-Asunción:Salir al mundo sin pasar por Bs. As.

Gran expectativa fue la que se vivió esta mañana cuando, ante operadores de turismo, la empresa Paranair presentó el vuelo Salta-Asunción, que comenzará a conectar la provincia con Paraguay desde febrero del año próximo, recalcando los beneficios, avances y oportunidades que conllevará.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- pudo dialogar con Martín Rossani, Country-Manager de Paranair en Argentina quien comentó más detalles de esta apertura aérea. “Estamos presentando este vuelo que, desde el 12 de febrero, conectará Asunción con Salta con dos frecuencias semanales; tras mucho trabajo recuperamos esta ruta, la región norte es importante en lo turístico y comercial”, indicó.

Con los pasajes ya disponibles para adquirirse y con los precios publicados, con una tarifa promocional de 120 dólares en este lanzamiento, Rossani no solo recalcó que ahora se reduce la distancia y tiempo entre ambos puntos, sino que “todos los salteños que ahora quieran salir a Europa, hacia el Caribe, etc., podrán hacerlo desde Asunción, este vuelo les permitirá no hacer escala en Buenos Aires”, ponderó.

Similar fue lo dicho por el cónsul de Paraguay en la provincia, Mtro. Víctor Benítez, quien aseveró que el vuelo fortalecerá al corredor bioceánico como a la región. “Con esta conexión, Salta será una puerta a un gran desarrollo, toda la región estará fortalecida”, recalcó.

Por último, esta idea la repitió el ministro de Turismo, Mario Peña, al decir que tanto desde el turismo receptivo como emisivo, se podrá “llegar a todos los lugares sin pasar por Buenos Aires, con acceso a Estados Unidos, al Caribe, conectar con Brasil o Europa, siendo más barato ir a Asunción que a Buenos Aires”.