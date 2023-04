Vuelve la Copa Libertadores: cómo se preparan los equipos argentinos para quebrar la hegemonía brasileña

En los últimos cuatro años el torneo continental estuvo dominado por los brasileños. El Xeneize lleva quince años sin ganarla y el Millonario quiere mantener el protagonismo de la era Gallardo.

Desde este martes vuelve la Copa Libertadores, el torneo que le quita el aliento a los hinchas del fútbol sudamericano y genera una enorme expectativa en la Argentina por la participación de Boca, River, Racing, Argentinos Juniors, y el caso especial de Patronato de Paraná, que la jugará pese a su descenso de categoría. Arrancan las noches de copa

La edición 64 de la Libertadores se jugará entre el 4 de abril y el 11 de noviembre, la fecha elegida para la gran final en el estadio Maracaná. La fase de grupos comenzará con 32 equipos y solo dos llegarán a disputar el partido por la gloria eterna en Río de Janeiro.

Las últimas cuatro ediciones de la Copa fueron ganadas por equipos brasileños: 2019 y 2022 se consagró Flamengo y 2020 y 2021 el ganador fue Palmeiras. La hegemonía de Brasil se sustenta en el gran poder económico de sus clubes que en los últimos años pudieron contratar figuras internacionales imposibles de pagar para el resto de los equipos sudamericanos.

En 2023 otra vez Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro parten como favoritos. Un paso atrás también buscarán pisar fuerte Internacional de Porto Alegre, Fluminense, Corinthians y Atlético Paranaense, el actual subcampeón del certamen.

En este contexto, Boca, River y Racing quieren ser protagonistas y llegar a instancias finales para convertirse en una amenaza para los poderosos clubes brasileños. No la tendrán fácil, pero lucharán para que la Libertadores vuelva a la Argentina después de cinco años (el último que la ganó fue River en la histórica final ante Boca en 2018 en Madrid).

La obsesión de Boca: volver a ganar la Libertadores después de 15 años

Boca lleva 15 años sin ganar la Libertadores y volver a coronarse en América se convirtió en una verdadera obsesión en los últimos años. Muchas veces le jugó en contra y cada eliminación es una frustración grande para su gente.

En todos estos años, el Xeneize perdió las finales 2012 y 2018 contra Corinthians y River y llegó otras cuatro veces a semifinales (2008, 2016, 2019 y 2020). Casi siempre fue protagonista pero la Copa se le viene negando desde los tiempos de Juan Román Riquelme con la 10 en la espalda.

Boca no llega en gran forma y arrancará el torneo con Mariano Herrón como Dt interino mientras define quién será el entrenador de ahora en más. La fase de grupos ante Colo Colo de Chile, Deportivo Pereira de Colombia y Monagas de Venezuela no debería ser una complicación, pero tendrá que mostrar una buena versión para poder soñar en grande a partir de octavos de final.

¿Está Boca para ser campeón? Hoy, parece difícil. Mañana puede ser. Es Boca. Uno de los más grandes del continente. Riquelme y los hinchas saben que el jueves en Venezuela arranca el desafío más importante del año y el equipo tiene que estar a la altura de esa obsesión.

La ilusión de River: ganar la Libertadores otra vez

A diferencia de Boca, en River la ilusión de volver a ganar la Libertadores tiene otra cara: llega mejor futbolísticamente y sin el trauma que se pensaba que podía ser la era posterior a Marcelo Gallardo. El desembarco de Martín Demichelis fue una continuidad del estilo de juego que impuso el Muñeco durante más de ocho años.

El Millonario fue campeón de América dos veces en las últimas ocho ediciones y no tiene la carga de presión que maneja Boca por la sequía de una década y media. Igualmente, la ilusión es la misma: llegar a la final en el Maracaná.

¿Está River para ganar la Copa? Sin dudas está para ser gran protagonista. Demichelis mejoró el equipo con respecto al último año de Gallardo y ahora tendrá que salir a dar la talla a nivel sudamericano. Tiene la experiencia de jugadores que fueron campeones como Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Nacho Fernández, Milton Casco y Franco Armani y la renovación de jugado jóvenes como Lucas Beltrán, Pablo Solari, Ezequiel Barco o Santiago Simón que quieren escribir su propia historia.

En la fase de grupos se medirá con Fluminense de Brasil, Sporting Cristal de Perú y The Strongest de Bolivia (es local en los 3600 metros de altura de La Paz).

El sueño de Racing después de 35 años sin títulos internacionales

35 años pasaron desde la última conquista internacional de Racing. Fue en 1988 bajo la dirección técnica del Coco Basile y un equipo con figuras como el Pato Fillol, Gustavo Costas, Néstor Fabbri, Miguel Colombatti, Walter Fernández y Rubén Paz.

En todo este tiempo, la Academia estuvo lejos de ser protagonista a nivel continental. En 1997 llegó a semifinales de la Libertadores. No pudo arrimarse a instancias definitivas en Copa Mercosur (se jugó entre 1998 y 2001) y Copa Sudamericana. Este año, el sueño es recuperar el terreno perdido y volver a poner a Racing entre los grandes de América.

¿Puede Racing ser campeón? No parte como favorito. Sin embargo, tiene equipo para darle lucha a cualquier rival. Fernando Gago levantó la competitividad del equipo desde que asumió en octubre de 2021 y buscará dar el salto definitivo en la Libertadores. El primer antecedente internacional no fue nada bueno: eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana 2022. Ahora, tendrá revancha.

En el Grupo A tendrá que enfrentarse a Flamengo, uno de los candidatos. Los otros rivales no serían una amenaza: Aucas de Ecuador y Ñublense de Chile.

Argentinos Juniors y Patronato de Paraná, los otros argentinos en la Libertadores

Argentinos Juniors y Patronato de Paraná completarán la grilla de largada luego de la eliminación de Huracán en la fase previa ante Sporting Cristal.

El Bicho tiene un Grupo bravo con Independiente del Valle de Ecuador (último campeón de la Sudamericana y la Recopa) y Corinthians. El otro es Liverpool de Uruguay. En La Paternal saben que el objetivo de llegar a octavos de final no será fácil pero el equipo de Gabriel Milito promete ser muy duro para todos.

Patronato está en otra historia. No arrancó nada bien en la Primera Nacional y jugará la Copa por ser el campeón de la edición 2022 de la Copa Argentina. No será local en Paraná: la Conmebol no le habilitó el estadio y se mudará a Santa Fe.

El equipo de Walter Otta parte como el rival más débil del Grupo H que comparte con Atlético Nacional de Medellín, Olimpia de Paraguay y Melgar de Perú. Intentará ser la sorpresa. Será la primera vez que compita internacionalmente y el club tendrá ingresos extraordinarios que pueden servirle en su verdadero gran objetivo: volver a la Liga Profesional lo antes posible.

Día y hora del debut de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Martes a las 19: The Strongest – River.

Martes a las 19: Argentinos Juniors – Independiente del Valle.

Miércoles a las 19: Patronato – Atlético Nacional.

Miércoles a las 21: Ñublense – Racing.

Jueves a las 21: Monagas – Boca.

