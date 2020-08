Vuelve Maravilla Martínez: el boxeador regresa al ring tras seis años de inactividad

El argentino, ex campeón del mundo, retornará al cuadrilátero con 45 años para medirse ante el español José Miguel Fandiño Después de seis años abajo del ring,se preparó como en su mejor época para volver a la acción.superó el pesaje previo (73 kg, 200 gramos). El cotejo iniciará a las 19 y será televisado por TNT Sports.

El argentino ex campeón mundial superwelter y mediano volverá a pelear a los 45 años, luego de no ver acción oficial desde el 7 de junio de 2014, cuando cayó por nocaut técnico en el 10° round contra Miguel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York.

La pelea, en Cantabria, España, tendrá una particularidad para esta nueva normalidad que se vive en medio de la pandemia del coronavirus: mil espectadores estarán en el estadio bajo un estricto protocolo sanitario establecido por la organización. “El ser humano necesita objetivos y el objetivo que he encontrado es volver a boxear.Pelearé en una ciudad hermosa, pero pequeña. Un sitio modesto. No es Las Vegas, ni Nueva York, ni Los Angeles, ni California, ni el Luna Park, ni Vélez. ¡Y me encanta!”, dijo Martínez en declaraciones recientes.

”Estoy muy contento porque salió todo redondito, según lo planificado. Estamos en los últimos detalles, la táctica y estrategia, no van a quedar detalles librados al azar. Nunca me hubiese imaginado a los 45 años que pudiera tener el nivel y rendimiento que tengo. Estoy súper feliz”, expresó Maravilla.

Cabe recordar que el púgil argentino cerró su carrera con 51 triunfos (28 por KO), dos empates y tres derrotas. Esta tarde (hora argentina), se enfrentará ante Fandiño, de 36 años y apodado El Traumatólogo que ostenta un récord de 15 victorias (8 KO) y 6 derrotas.