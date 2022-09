WhatsApp hoy: cómo resaltar mensajes, poner cursiva y tachar palabras en los chats

A través de simples pasos, WhatsApp permite utilizar distintos formatos de texto como negrita, cursiva y tachado a la hora de enviar mensajes

Más allá de las actualizaciones y nuevas herramientas que WhatsApp incluye con frecuencia, hay algunos recursos y trucos del sistema de chat que están a disposición desde el comienzo, pero que no todos conocen. Así es el caso de las posibilidades para modificar el texto usando negritas, cursiva y otros recursos.

El proceso varía en cada una de las formas, pero es simple en todas y con algunas técnicas es posible hacerlo.

En el caso de un texto con negrita que permita resaltar una palabra o frase, solamente es necesario agregar un asterisco adelante del mensaje y otro al final. De esta manera, el fragmento que se quiera resaltar debería quedar de la siguiente manera: *Texto*, al poner enviar los asteriscos no se verán y la frase aparecerá en negrita.

Para que el texto, o parte de él, se vea en cursiva, el proceso es exactamente el mismo pero con el uso de otro caracter. En lugar de usar el asterisco, en este caso será el guion bajo. Con eso en mente, para agregar este formato el mensaje debería quedar así: _texto_.

Whatsapp también permite tachar palabras

Por último, para tachar palabras también se repite la fórmula. Lo que se quiera tachar debe ir entre las ondas llamadas virgulillas. De esta manera, así es cómo tiene que quedar: ~texto~. Cabe destacar que en todos los casos no es necesario que el texto completo tenga estos formatos especiales, sino que se los puede agregar en un fragmento de un mensaje y que el resto sea lea normalmente.

Como opción adicional, WhatsApp también ofrece la posibilidad de escribir monoespaciado, un formato que afecta la separación entre los caracteres del texto. Para esto, hay que colocar tres comillas invertidas antes y otras tres después del mensaje, el cual antes de enviarse debería quedar así: «`texto«`.

Whatsapp está incorporando diferentes opciones para cambiar el texto.

El proceso se realiza de la misma forma, pero con los caracteres especiales pegados al fragmento del mensaje y no en el comienzo y final del mismo. También es importante recordar que no se deben dejar espacios entre los caracteres y las palabras, ya que de hacerlo el truco no funcionará y no se aplicará ningún formato.

Para quienes no puedan recordar los caracteres especiales que se necesitan, el servicio de mensajería también permite modificar el formato manualmente. Una vez escrito el mensaje al que se le quiere aplicar negrita, cursiva, tachado o monoespaciado, solamente se debe seleccionarlo y allí se presentarán opciones para hacerlo tanto en Android como en iOS.

Avatares en la aplicación

Hace algunos meses, se conoció que WhatsApp estaba trabajando en la llegada de avatares en la aplicación. No se tenían muchos más datos al respecto, pero esto ha cambiado, ya que se ha publicado información que muestra cómo será el aspecto de estos y, además, las funciones que se podrán realizar con ellos dentro de la app más utilizada en el mundo en lo que tiene que ver con la mensajería.

La verdad es que ofrecer esta posibilidad es una excelente idea, porque permitirá a los usuarios crear una imagen virtual de su aspecto y utilizarla en diferentes apartados de la aplicación. Por lo tanto, seguro que es algo que muchos acaban por dar uso para ser diferentes y modernos.

El caso es que la compañía propiedad de Meta tiene en mente que los avatares estén en muchos más sitios de los que se podía pensar en un primer momento, lo que indica la importancia que tendrá esta nueva opción para WhatsApp (y, no olvidemos, que el Metaverso es algo vital para su empresa matriz).

El caso es que el proceso de creación se realizará en la propia aplicación, y existirán bastantes opciones de elección para los usuarios, buscando que el resultado sea lo más cercano a ellos… o todo lo contrario. Todo apunta a ser bastante sencillo y, a la vez, efectivo.