WhatsApp lanzó nuevas funciones:irse de grupos»en silencio» y administrar quién nos ve en línea

La aplicación también está probando otra funcionalidad que permitirá el bloqueo de captura de pantalla para los mensajes de visualización única.

WhatsApp anunció la llegada de tres funciones a la aplicación: la posibilidad de irse de un grupo «en silencio», sin que la notificación le llegue a todos sus integrantes, la opción de elegir quién puede ver que estamos «en línea», y una funcionalidad que aún está en prueba y permitirá el bloqueo de captura de pantalla para los mensajes de visualización única.

Las dos primeras funciones llegarán a todos los usuarios durante agosto, mientras que el bloqueo de captura de pantalla está en período de prueba y se espera su «pronto» lanzamiento, anticipó este martes la aplicación en su blog oficial.

• Salir de los grupos en silencio: las personas podrás salir de un grupo de forma privada, sin anunciarlo. Esto implica que, en lugar de notificar a todos los integrantes que la persona se fue, solo se le informará a los administradores.

Your privacy deserves more protection.



That's why we're excited to announce three 🆕 layers of security to wrap your messages in.



Learn what they do 👇 pic.twitter.com/AmV0YoZcC8