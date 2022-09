WhatsApp: los smartphones en los que la app dejará de funcionar a fin de mes

La aplicación ya no recibirá soporte ni actualizaciones en más de 20 modelos de smartphones de tres marcas populares.

Celulares viejos con WhatsApp estarán expuestos a fallas de seguridad y eventuales hackeos. (Foto: Adobe Stock).

Mientras WhatsApp trabaja en nuevas funcionalidades a las próximas versiones de la aplicación, anunció que a partir de octubre dejará de brindar soporte y actualizaciones de su servicio en una lista de más de 20 modelos de smartphones de cuatro de las principales marcas.

Aunque vale aclarar que la aplicación no se borrará y los usuarios podrán seguir teniendo acceso a sus contactos y conversaciones, quienes sigan utilizando la app en ciertos dispositivos estarán expuestos a fallas de seguridad y eventuales hackeos.

Según informó WhatsApp, los dispositivos móviles que dejarán de recibir actualizaciones y soporte desde el 30 de septiembre son aquellos que cuenten con un sistema operativo Android con una versión anterior al 4.0.1 y los iPhone que no tengan la actualización de iOS12.

La advertencia de WhatsApp no significa que perderás acceso a tus chats o contactos, pero los celulares viejos no tendrán soporte oficial. (Foto:Pixabay)

La lista de equipos en los que no convendrá usar WhatsApp está compuesta por teléfonos con varios años en el mercado, que ya no se venden y que es probable que muy poca gente los esté usando.

De todas maneras, es recomendable chequear los modelos de tus dispositivos para asegurarte que puedas instalar la última versión de WhatsApp.

La lista de los smartphones en los que WhatsApp dejará de funcionar:

Samsung

Modelos: Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini y Galaxy Xcover 2

LG

Modelos: Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, LG Optimus L4 II, Optimus L2 II y Optimus F3Q.

Huawei

Modelos: Ascend, Ascend G740 y Ascend Mate.

iPhone

Modelos: iPhone SE, iPhone 6S y iPhone 6S Plus.

Otros

Sony Xperia M, Lenovo A820 y ZTE Grand S Flex.

Las razones por las que WhatsApp deja de brindar soporte en estos modelos de smartphones

Para mantener segura la aplicación, WhatsApp necesita constantemente instalar actualizaciones que mejoran el servicio y la plataforma. Además, permiten evitar problemas en su funcionamiento y que hackers puedan acceder a las cuentas para robar datos.

Muchas de estas actualizaciones no pueden ser instaladas en celulares con sistemas operativos antiguos, dejando al dispositivo abierto a eventuales ataques de ciberdelincuentes.

Por estos motivos, WhatsApp deja de brindar soporte en smartphones con SO que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad para que su aplicación funcione correctamente.

Esto no significa que de un día para el otro, WhatsApp no funcione o que no puedas acceder a tus chats y contactos. Pero por las razones mencionadas no es recomendable seguir utilizándola y WhatsApp sugiere directamente desinstalarla de esos celulares.