WhatsApp podría cerrar tu cuenta si usás algunas de estas versiones

En el sitio del servicio de mensajería figura que estarán «suspendidas temporalmente» las cuentas con versiones truchas «en lugar de la aplicación oficial».

WhatsApp no quiere que sus usuarios usen versiones «no autorizadas»

WhatsApp anunció en los últimos días que quedarán «suspendidas temporalmente» las cuentas de usuarios que usen «una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial».

A través de un comunicado en el sitio oficial de la aplicación la compañía, que pertenece al mismo grupo que Facebook, reveló que la medida atañe a quienes usan WhatsApp Plus, GB WhatsApp.

«Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp«, explicaron.

«Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad», se lee en el comunicado.

De más está decir que además de las prácticas de seguridad se ve comprometido el consumo del servicio de mensajería original. Pero, ¿cómo se puede cambiar a la versión oficial de WhatsApp?

«Es posible que debas guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp. El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats», explican desde la misma aplicación.

«Ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Sigue las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp«, detallaron.

GB WhatsApp: guardar y transferir tu historial de chats, aunque desde la empresa de Facebook aseguran que no pueden «garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles con WhatsApp».

Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos.

Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla.

En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.

En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo.

En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig.

WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

WhatsApp Plus: si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.