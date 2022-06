WhatsApp Web: cómo se puede crear una contraseña en tu cuenta

Hay que entender que se pueden exponer todas las conversaciones personales con otras personas que tienen acceso a la computadora donde esta plataforma se queda abierta, ya sea en el trabajo o en casa 31 mayo, 2022

Puntos a conocer en materia tecnológica. Muchos de los usuarios que usan WhatsApp Web tienden a abrirlo mediante el navegador de su preferencia, ya sea en el trabajo o en casa.

Si sientes que tus chats están vulnerables ante los demás, te enseñamos a poner una contraseña para mejorar tu privacidad. Únicamente bastará descargar una extensión web para añadirle una señal. Seguí estos pasos:

Abre el navegador y descarga la extensión WA Web Plus for WhatsApp. Si utilizas Google Chrome, rave o cualquier otro, puedes hacerlo desde acá. Luego, ingresa a WhatsApp Web y haz clic sobre el ícono de la extensión WA Web Plus.

Ahora, vuelve presionar sobre la extensión para desplegar el menú de opciones. Finalmente, selecciona Enable lock screen [Set Password] y escribe la contraseña para proteger tu cuenta de WhatsApp Web.