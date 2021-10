William Shatner, el Capitán Kirk de Star Trek, viaja hoy al espacio real: hora y transmisión

Tres meses después de que el multimillonario estadounidense Jeff Bezos viajó al espacio a bordo de un cohete construido por su compañía Blue Origin, la nave llevará a otra tripulación civil a un viaje suborbital, pero esta vez incluirá a bordo al actor William Shatner, conocido mundialmente por su papel de Capitán Kirk en la clásica serie de televisión Viaje a las Estrellas (Star Trek).

Después de un aplazamiento de 24 horas relacionado con el clima, y de no mediar nuevos inconvenientes, «Kirk» y su tripulación están listos para abordar el cohete autónomo New Shepard de Blue Origin, de 18,3 metros de altura, que despegará a las 11 hs de Argentina desde una base en el oeste de la ciudad de Van Horn, en Texas.

La transmisión, además de los canales de noticias que seguramente seguirán las alternativas del evento, se podrá seguir por YouTube a través del canal oficial de Blue Origin. La cobertura de lanzamiento en vivo comienza «T-90 minutos».



«Voy a ver la inmensidad del espacio y el extraordinario milagro de nuestra Tierra y lo frágil que es en comparación con las fuerzas que actúan en el universo», dijo Shatner al programa «Today» de NBC. «Estoy emocionado y ansioso, un poco nervioso y un poco asustado, por esta nueva aventura» confesó también.

Demostrar la seguridad y reducir los costos de los tickets es crucial para aprovechar un mercado naciente del turismo espacial que, según UBS, podría alcanzar un valor anual de u$s 3000 millones en una década.

Se espera que el vuelo tenga aproximadamente las misma la duración y siga la ruta del viaje comercial inaugural de Blue Origin el 20 de julio cuando Bezos, fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, y otros tres pasajeros realizaron un viaje que duró poco más de 10 minutos.

El vehículo New Shepard transportó en esa ocasión a los cuatro astronautas a 107 kilómetros sobre la Tierra, dando a sus pasajeros unos minutos de ingravidez, antes de que la cápsula de la tripulación regresa en paracaídas de forma segura al suelo del desierto de Texas. En ese vuelo, la aviadora pionera Wally Funk se había convertido en la persona de mayor edad en llegar al espacio con 82 años, récord que se supone romperá Shatner.

Los otros tres miembros de la tripulación son Chris Boshuizen, un exingeniero de la NASA; Glen de Vries, emprendedor de investigación clínica; y Audrey Powers, vicepresidenta e ingeniera de Blue Origin.

