Willy Kohan alertó sobre “un nuevo impuestazo» para la clase media

El periodista especializado en economía y finanzas opinó sobre el "impuestazo" que prepara el Gobierno para la pospandemia. Al opinar sobre los dichos de la titular de la AFIP acerca de que elevarán las cargas para las personas de mayor capacidad contributiva, sostuvo que "evidentemente será algo permanente".

“Se viene impuestos y más impuestos”, alertó Kohan. “ayer se actualizaron los impuestos a los autos. Todos los automóviles de más de dos millones de pesos, precio al público o con iva, van a pagar el impuesto al lujo. Es decir que automóviles en Argentina que valgan más de u$s 15.000 billete pagan el 20%, y los que valen más de u$s 29.000 esos van a pagar 35%. Es el nivel más alto de impuestos a los autos dede que se creo este gravamen. Así que la noticiadel día es que se viene un nuevo impuestazo” para la clase media y la clase alta.

En tanto opinó sobre los dichos de la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont que contó que el Gobierno está preparando un impuestazo para después de la pandemia.

Ayer, lunes, en el cierre del seminario de Agenda Pyme Buenos Aires 2020 organizado por El Cronista, anticipó que la reforma tributaria que está preparando el Gobierno no contempla una baja de impuestos, sino que elevará las cargas para los sectores «con mayor capacidad contributiva», dijo Marcó Del Pont. «Estamos trabajando con el Ministerio de Economía en una discusión del sistema tributario, desde una orientación más conceptual. No pensamos en bajar impuestos, sino en gravar a los que tienen mayor capacidad contributiva. Queremos ampliar la base imponible de tributos progresivos. Hay mucho camino por recorrer en materia de igualdad, no creemos que haya que desgravar de forma horizontal, hay realidades muy heterogéneas”, señaló Marcó del Pont.

Según analizó este martes Kohan en su habitual columna en radio Mitre, “eso quiere decir que se está pensando que el impuesto a la riqueza impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller no sea algo transitorio, sino que se convierta en algo permanente”.

En tanto, indicó que “también se está discutiendo generalizar el impuesto a la herencia, eliminar el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias para las empresas. Se viene un nuevo impuestazo para la clase media”.

“El Gobierno se ha quedado sin caja y tiene que imprimir miles de millones de pesos por minutos para pagar los sueldos. Esto responde a una evidente radicalización del gobierno como respuesta a la marcha opositora del pasado lunes 17 de agosto”, consideró el periodista.

En ese sentido dijo que habrá que prestar atención a que “ya hay convocada otra marcha el 26 de agosto al Congreso cuando el Senado le de media sanción a la reforma judicial”.

El clima político está a toda grieta, y verlo colocado al Presidente tan cerca de las decisiones que representa Cristina más que nada en lo económico

En otro pasaje de su columna, Kohan comentó que «a propósito de la intervención del Gobierno en el sector de las Telecomunicaciones y los medios de comunicación la verdadera ley de medios en Argentina fue la extorsión económica a las empresas a través de la pauta oficial y la presión de los organismos reguladores como el Ministerio de Trabajo y la AFIP para intervenir en los contenidos”.

«Cabe recordar que El kirchnerismo reconoció que el único error que han cometido como gobierno fue permitir que los medios, en particular uno, se fortalecieran económicamente con las tecnologías de comunicación y su modernización«, amplió.

Según Kohan, «el decretazo que firmó Fernández en contra de los medios habla no solamente de los servicios de telecomunicaciones, sino que tambien de las tecnologías de información y hace foco en que ahora son servicios públicos esenciales y estratégicos. La palabra estratégica ha sido utilizada en muchos casos donde el gobierno intentó estatizar«.