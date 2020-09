¿Y el iPhone 12? Tras meses de espera, Apple no anunció el nuevo smartphone

A través de la etiqueta #AppleEvent, la compañía estadounidense lanzó un nuevo modelo de reloj inteligente y el nuevo iPad Air. Sin embargo, los fanáticos de la marca deberán esperar todavía más tiempo para que el doceavo modelo de teléfono celular llegue a los mercados. Durante la jornada del martes 15 de septiembre,realizó vía streaming y sin público la presentación de varios productos de su ecosistema tecnológico, bajo la etiqueta #AppleEvent.

En este caso, los fanáticos de la marca pudieron observar la presentación de un nuevo reloj inteligente, nuevos sistemas operativos y hasta un nuevo iPad Air. Sin embargo, el tan ansiado iPhone 12 no tuvo su presentación, como habían anunciado muchos especialistas, y los usuarios deberán esperar a un más el nuevo modelo del smartphone que promete conectividad 5G.

Durante el evento en el auditorio Steve Jobs que la compañía tiene en su campus de Cupertino, California, se presentó un renovado Apple Watch, y una versión más barata que podría denominarse Apple Watch SE, a semejanza de su iPhone más económico.

Con una pantalla de 10.9 pulgadas, la nueva iPad Air presenta un diseño más elegante y se encontrará disponible en cinco colores diferentes. La nueva iPad Air contará con chip A14X y tecnología Touch ID; será compatible con Apple Pencil.

5 colours of iPad air.

which you prefer #AppleEvent pic.twitter.com/TQx40K7419