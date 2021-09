“Ya lo sabés”: la amenaza de PSG a Pochettino en Twitter tras el cambio de Messi

Luego de la sustitución que sacudió al mundo del fútbol, un familiar del propietario de PSG salió al cruce en redes

La sustitución de Lionel Messi a los 76 minutos del partido entre París Saint-Germain y Lyon llegó a escalas impensadas. A las imágenes y repercusiones que hubo por la decisión que tomó Mauricio Pochettino, ahora se agregó un capítulo más que tuvo origen a través de las redes sociales.

Khalifa Bin Hamad Al Thani, familiar del propietario del conjunto francés y encargado de filtrar algunas informaciones durante el mercado de pases, utilizó su cuenta de Twitter para dejar un claro mensaje hacia el entrenador: “Londres es una ciudad hermosa… ya lo sabes…“, escribió en inglés.

La publicación se prestó a múltiples interpretaciones, desde risueñas hasta amenazantes. Lo cierto es que el equipo volverá a presentarse por la Ligue 1 este miércoles contra Metz, a las 16.00 horas (horario argentino). Ahí se podrán dilucidar las consecuencias que tuvo dicha novela en la relación del DT y el astro argentino.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu