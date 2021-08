Ya son tres las encuestas que confirman que la imagen de Alberto Fernández cayó tras la fiesta en Olivos

La estrategia del gabinete de minimizar el episodio parece estar pasando factura. Las encuestas de Giacobbe & Asociados, CB Consultora y Raúl Aragón muestran un fuerte impacto que podría perjudicar al Frente de Todos en secciones electorales claves

A tres semanas de las PASO, la imagen del máximo representante del Frente de Todos se desmorona. Así lo confirmaron tres encuestas realizadas por diferentes consultoras, donde las estadísticas evidencian que el escándalo de la Quinta de Olivos afectó en altos porcentajes la decisión de los entrevistados.

Mientras en Casa Rosada intentan pasar de página restándole importancia al episodio, los sondeos demuestran que este impactó más de lo que al gobierno le gustaría en el principal bastión electoral del Frente de Todos, la provincia de Buenos Aires. Más aún, parece alimentar la idea de la oposición de que provocará un quiebre en la imagen de Alberto Fernández.

La tendencia indica que la clave está en convencer al electorado indeciso.

Una encuesta de Giacobbe & Asociados revela que la imagen positiva de Alberto cayó diez puntos en la Provincia en los días posteriores al “OlivosGate” y la negativa subió once puntos. “Se ha desplomado la imagen del presidente pero no la de la vicepresidenta. La imagen positiva de Cristina apenas ha mermado uno o dos puntos según el distrito. Tampoco golpeó sobre sus candidatos para esta elección”, señaló el director de la consultora en diálogo con La política online, Jorge Daniel Giacobbe.

“El desmoronamiento de Alberto, si bien no parece llevarse puesto el núcleo duro kirchnerista, muy probablemente limite o cercene las posibilidades del Frente de Todos para seducir a los indecisos”, analiza Giacobbe. “Todavía hay casi un 20% de ciudadanos que no tienen una decisión tomada hacia el voto. Va a ser difícil conquistarlos”, completa el consultor, que aclara que la fuga del voto no beneficia directamente a Cambiemos.

CB Consultora indagó específicamente en la provincia de Buenos Aires acerca del impacto del caso del cumpleaños de la Primera Dama y reveló que un 6,2 por ciento que estaba indeciso votará en contra del FDT como consecuencia del escándalo. El pronóstico de la consultora muestra una intención de voto de 37,9 por ciento para Cambiemos (con ventaja de siete puntos para Diego Santilli sobre Facundo Manes) contra un 33,5 por ciento del peronismo.

Por último, una encuesta de Raúl Aragón muestra que el 44,6 por ciento evalúa negativamente al Presidente, contra un 40 por ciento que lo hace de manera positiva. En este caso, los encuestados ubicaron a Tolosa Paz por encima de Santilli, con una intención de voto del 36,4 contra el 29,9 por ciento.

