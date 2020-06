Ya trabajan en el llamado a licitación por la basura en Salta: el contrato más jugoso

A fines de setiembre finaliza el contrato con Agrotécnica Fueguina, empresa que cobra mensualmente de la Municipalidad de Salta poco más de 90 millones de pesos . Una comisión analiza costos y ampliaciones en el servicio.

Aroldo Tonini, secretario de Servicios Públicos y Ambiente de la Municipalidad de Salta, explicó que un equipo de funcionarios viene trabajando con el contrato del servicio de recolección y tratamiento de la basura, que desde hace 10 años está en manos de la empresa Agrotécnica Fueguina, pero el 30 de septiembre de este año finaliza.

En ese sentido, la Municipalidad ya trabaja en los pliegos para lanzar un nuevo llamado a licitación ya que no se puede prorrogar el contrato vigente como ya ocurrió antes.

Tonini explicó por FM 89,9, que el contrato original se firmó el 30 de septiembre del 2.010 por $7.900.000; y el 30 de septiembre del 2.016 se prorrogó por otros 4 años más hasta el 30 de septiembre del 2.020 con Agrotécnica Fueguina, empresa que percibe actualmente $91.275.000 por mes.





“Estamos obligados a licitar”, dijo Tonini, quien indicó que se encuentran en el proceso de armado de pliegos y de la memoria técnica de la licitación.



Para ello, se conformó una mesa de análisis integrada por 3 funcionarios municipales y 3 concejales, Darío Madile como presidente y otros dos concejales que serán elegidos por sus pares.

Más servicios

En referencia al servicio que se va a solicitar en este nuevo contrato, el funcionario explicó que en el 2.010 teníamos recolección en 311 barrios, hoy tenemos 350. Teníamos barrido en el 91% de calles sobre pavimento, hoy queremos incluir el barrido en el 100% de las calles. Antes teníamos 30 recorridos a la mañana y 30 recorridos a la noche de lunes a sábados, queremos pasar a 40 recorridos. Tenemos camiones modelo 2.015, 2.016, 2.017 y queremos pasar a camiones modelo 2.021. Queremos por pasar de 10 contenedores a 50 para que la gente tire allí basura en puntos estratégicos de la ciudad.





¿Más costos?

En referencia al pago por estos servicios, Tonini resaltó que “la discusión no pasa por si quiero que Agrotécnica Fueguina o la que gane la licitación, gane más o menos plata. Agrotécnica Fueguina tiene $91.275.000 por mes de factura, dividido en 140.000 catastros a los que le recolecta la basura, lo que da que cada uno está pagando $650 por mes una recolección de 6 días a la semana. Si es caro o barato, no me interesa. A mí lo que me interesa es saber qué tipo de servicios queremos y si los vecinos estamos dispuesto a pagarlo”.

Los nuevos servicios

El debate que se viene estará vinculado a los nuevos requerimientos. “Podemos estudiar más alternativas, qué pasa si separamos la recolección del traslado; o si la separamos en la puerta del Vertedero, en recepción y tratamiento final; barrios con separación en origen; o pasar de recolectar 6 días a la semana, a 3 días”, explicó Tonini.

Sobre este último punto agregó que si se baja de 6 a 3 o días se generará un gran ahorro y ese ahorro se puede volcar a otras actividades. Pero la pregunta es una pregunta cultural y de costumbre, ¿quieren los vecinos de Salta que les quitemos dos días de recolección de residuos?