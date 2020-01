Yanina Latorre mostró la cola y se convirtió en tendencia en Twitter

La panelista de Los Ángeles de la mañana compartió imágenes hot junto a la modelo Carolina MolinariLa panelista de Los Ángeles de la mañanacompartió en su cuenta de Instagram unas imágenes muy hot junto a la modelo Carolina Molinari; y demostró que a los 50 años mantiene un físico impecable.

“Un domingo en casa con @caromolinariok”, escribió la ¿expareja? de Diego Latorre al pie de la publicación, adonde se la ve mostrando la cola y posando frente a un árbol en su jardín.

“¡Tenés alto jardín!”, dijo uno de los usuarios mientras que otros la felicitaron por su cuerpo: “Ah bueno bueno”, dijo Andy Bursten. Su hija, “Lolita”, fue más breve: “Diosas”, manifestó. “Kiiiii” (sic), escribió Cynthia Fernández intentando comprender el físico de Latorre.

En menos de 17 horas, la publicación cosechó más de 37 mil “me gusta” y cientos de comentarios positivos.

En las últimas horas, Yanina se involucró en una polémica con Thelma Fardin, quien según contó está en tratativas para participar del Bailando 2020. Sobre esto, la panelista de LAM expresó: “Que Thelma use su denuncia para ir al Bailando es morboso”. Luego, aclaró: “Le creo todo, creo que es todo real lo que le pasó”.

Pero siguió: “Que ella use una denuncia y un tema tan sensible en este momento para las mujeres para hacer teatro, ser cabeza de compañía y querer ir al Bailando, a mí me hace ruido y me molesta. Ahora la llaman por eso. A mí me parece morboso”, cerró.