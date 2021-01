Yanina Latorre salió al cruce contra Pablo Duggan luego de que la llamara “inmoral”

La mediática anunció que su madre se dio la vacuna Sputnik V y el periodista criticó su festejo.

Yanina Latorre arremetió contra Pablo Duggan después de que la acusara de inmoral por vacunar a su mamá en Miami: «Le molesta que yo no me dé la Sputnik».

La mediática había viajado junto a su familia a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones en las playas de Miami. Sin embargo, al llegar allí terminó enterándose con la ayuda de unas seguidoras que residen en el país, que su madre Dora Caamaño podría recibir la vacuna de forma gratuita, ya que es mayor de 65 años.

Luego de finalmente mostrar todo el procedimiento de vacunación y su emoción por estar allí ayudando a su mamá Dora, la angelita recibió varias críticas. Uno de aquellos que se pronunciaron públicamente en su contra fue el periodista Pablo Duggan. «Rosenfeld y Yanina Latorre, excelentes representantes de la inmoralidad de cierta parte de la clase acomodada Argentina. Ir a vacunarse a Miami es lamentable x varios motivos», expresó el comunicador.

Ángel de Brito le preguntó a Yanina, que se encontraba en comunicación con Los Ángeles de la mañana, sobre su descargo luego de enterarse de las palabras que le dedicó el periodista, que la trató de «ilegal e inmoral».

«Está mal de la cabeza Pablo Duggan. Yo laburé con él y un día se volvió ultra K, no sé quién le lavó el cerebro. Qué poco responsable que un tipo que es comunicador social me trate de inmoral y de ilegal. Cuál es la parte inmoral de ir a vacunar a mi mamá de 80 años. Cuál es la parte de la ilegalidad si lo hice en un link, con el gobierno americano, con el pasaporte de mi madre», sostuvo sin filtro y contundente la angelita.

Amalia Granata, que se encontraba esta semana como angelita invitada, se sumó a la discusión y remató: «Lo que pasa es que vos estás mostrando un sistema de salud que funciona. Y acá están haciendo un mamarracho».

«No estoy jodiendo a nadie. No tengo un puto contacto en Estados Unidos», sostuvo luego Latorre. «Lo que vos mostraste ayer a ellos les complica el mamarracho que están haciendo ellos acá con la vacuna», agregó Amalia.

«Por qué todo tiene que ser una cuestión política. Una persona solidaria me quiso ayudar a mí porque en Estados Unidos los vacunan a todos. Inmorales sería para mí, rascarme a cuatro manos, estar tirada en la playa y gastar guita en un shopping, teniendo la posibilidad de vacunar a mi madre. Lo que hice ayer es cuidar y respetar la salud de mi mamá. Alargarle la vida en cuanto al covid respecta. No soy una soberbia, ya se que a mi mamá le puede pasar otra cosa», sostuvo y remarcó en defensa Yanina Latorre.

«Ninguna vergüenza. Yo no soy política. Yo la plata que tengo en el bolsillo me la gano laburando y se la gana mi marido laburando. Y a los imbéciles que dicen que mientras que mi marido relata Boca y River, yo gasto la guita en mi vieja. Que me la chupen, porque mi marido y yo somos una sociedad conyugal, que decidimos vacacionar de esta manera. ¿Cuál es el problema de la gente de putearme porque vengo de vacaciones?», agregó.

Amalia Granata se sumó y expresó armando un debate con tinte político: «Creo que le podes responder a Duggan que inmorales son las personas que cambian sus convicciones por un sobre. Eso es ser un inmoral. Y segundo que todos estos que tienen este relato aman Miami y aman Nueva York, porque acá te los podes encontrar todo el tiempo. Critican el sistema pero lo primero que hacen cuando tienen vacaciones es sacarse un pasaje a Estados Unidos».

«A mí me gustaría ver si a Duggan o Brancatelli, si están con sus padres y tienen la posibilidad de vacunarse como yo, sino lo hacen. Lo que pasa que yo lo cuento, para que la gente sepa lo que es el primer mundo. Ellos seguramente vienen acá y lo hacen a escondidas», sentenció Yanina.

«Ayer lo estaba pensando todos los oficialistas deben estar todos vacunados y nosotros ni enterados», lanzó sin filtro.