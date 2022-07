“Yo cuido a los míos”:respuesta deMica Viciconte a la posibilidad de que NicoleNeumann conozca a Luca

Aunque la modelo y exfutbolista llevan años separados y cada uno rehizo su vida, no logran establecer una relación fluida.

La semana pasada Nicole Neumann se mostró muy incómoda cuando le consultaron si estaría dispuesta a conocer a Luca, el hijo deFabián Cubero y Mica Viciconte. Ahora la ex Combate respondió si ella permitiría que ese encuentro ocurra.

Este viernes el móvil de Intrusos (América) conversó con Viciconte y ella dejó en claro que no quiere entrar en ningún tipo de polémica. “Imaginate que estoy en el mejor momento de mi vida, tengo trabajo, estoy con Luca que lo amo con todo mi ser, no me interesa nada”, expresó.

Sin embargo, el periodista fue por más: “Le preguntaron a Nicole si conocería a Luca y dijo que por el momento no, y se la vio un poco incómoda, ¿vos permitirías que haya un encuentro?”.

Con total sinceridad, ella respondió tajante: “Está bien… Yo cuido a los míos”.

Nicole Neumann habló de la posibilidad de conocer a Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

En una reciente entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Nicole Neumann se refirió a la posibilidad de conocer a Luca Cubero, el hijo de Fabián Cubero y Micaela Viciconte.

Las hijas de Nicole Neumann conocieron a su hermanito, Luca. (Foto: instagram/fabiancubero)

Al ser consultada sobre la relación de sus hijas con el pequeño de dos meses, aseguró que disfrutan con emoción de su crecimiento. “¡Mis hijas están muy bien! Ellas son rematernales. Les encantan los chicos, los bebitos”, dijo orgullosa.

Respecto a si tuvo la oportunidad de conocerlo dejó en claro que no, pero no cerró la puerta para que en un futuro se de el encuentro. “Qué sé yo, quién sabe”, lanzó.

Mica Viciconte contó la decisión que tomó para el bautismo de Luca: podrá elegir a sus padrinos

Días atrás durante su participación en Ariel en su salsa (Telefe), la flamante mamá comentó la decisión que tomaron con Fabián Cubero sobre el bautismo de su hijo. Según comentó, ya eligieron a la madrina y al padrino; y no se trata de figuras de los medios ni familiares de la pareja.

Luca Cubero, el bebé de Fabián Cubero y Mica Viciconte, ya hizo su primera producción de fotos. (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

Además, la modelo señaló que pensaron una manera en la que su bebé pueda participar de la elección: “Queremos que cuando el nene crezca que él elija a su segundo padrino, me parece que está bueno para que sea genuino”. Sobre la fecha del bautismo, contó que aún no fue definida.